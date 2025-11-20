Miss Universo

Fátima Bosch, de México, se corona como la nueva Miss Universe 2025

Fátima Bosch, de México, se coronó como la ganadora de Miss Universe 2025 en la edición número 74 del afamado certamen de belleza.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino

Fátima Bosch, de México, acaba de coronarse como la nueva Miss Universo en la edición número 74 del certamen de belleza, el cual se llevó a cabo en Tailandia este viernes 21 de noviembre (fecha local).

Este año, iniciaron en la competencia 120 participantes, entre ellas Lina Luaces, quien representó a Cuba y es hija de Lili Estefan.

El certamen se llevó a cabo en el Impact Challenger Hall en Bangkok, y las tres finalistas resultaron ser: Ma. Ahtisa Manalo de Filipinas en tercer lugar, Stephany Abasali de Venezuela en el segundo puesto, y Praveenar Singh de Tailandia en el primero.

La danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, cedió el trono tras un año de reinado y le pasó la deseada corona a Fátima.

Bosch es originaria de Tabasco, México, y se convierte en la cuarta mexicana en ganar Miss Universe, detrás de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

Fátima Bosch gana Miss Universe 2025.
Fátima Bosch gana Miss Universe 2025.
Imagen Getty Images

Así ocurrió la gran final de Miss Universe 2025

Miss Universo 2025 tuvo como anfitriones al comediante Steve Byrne, Dayanara Torres, quien fue la ganadora del certamen en 1993, y R’Bonney Gabriel, vencedora en 2022.

El evento comenzó con un musical del artista tailandés Jeff Satur, junto al que desfilaron todas las concursantes, quienes posteriormente se presentaron una por una.

El jurado estuvo finalmente compuesto por Natalie Glebova, Miss Universo 2005; la coronel zimbabuense Miniyothabo Francisca Baloyi, y el cantante filipino Louie Heredia.

Entre los jueces adicionales principales estuvieron Andrea Meza, Miss Universo 2020; Nok Chalida, Miss Tailandia 1998; el autor Ismael Cala; la modelo Sharon Fonseca; y la atleta Saina Nehwal.

Las 30 participantes que pasaron a la final, entre ellas Fátima Bosch de México, Lina Luaces de Cuba y Audrey Eckert de Estados Unidos, desfilaron en traje de baño.

El siguiente grupo de concursantes que siguieron en la competencia fueron: Inna Moll de Chile; Vanessa Pulgarín de Colombia; Lina Luaces de Cuba; Ophély Mézino de Guadeloupe; Fátima Bosch de México y Zashely Alicea de Puerto Rico.

También pasaron Stephany Abasali de Venezuela; Zhao Na de China; Ma. Ahtisa Manalo de Filipinas; Praveenar Singh de Tailandia; Julia Ann Cluett de Malta y Olivia Yacé de Costa de Marfil. Todas ellas realizaron su pasarela con vestido de noche.

Después de eso, quienes clasificaron fueron Fátima Bosch de México; Praveenar Singh de Tailandia; Ma. Ahtisa Manalo de Filipinas; Stephany Abasali de Venezuela y Olivia Yacé de Costa de Marfil.

La polémica de Fátima Bosch en Miss Universe 2025

Este año, Miss Universe se ha visto envuelto en diversas controversias. La primera, y más grande de ellas, en la que se involucraron Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

Fue el 4 de noviembre cuando el empresario confrontó a la mexicana durante la ceremonia de entrega de cintas porque supuestamente ella no quería hacer publicaciones en redes sociales para promocionar el país anfitrión.

Tras hacerse de palabras, Itsaragrisil pidió a seguridad que sacaran a Fátima del salón en el que se encontraban. En sus primeras declaraciones, ella lo acusó de llamarla “tonta”.

Luego de una fuerte polémica, él primero pidió disculpas por su comportamiento, pero después aseguró que no la insultó, como ella aseveró.

El 18 de noviembre, el músico Omar Harfouch renunció como juez del certamen señalando que supuestamente “un jurado improvisado” ya había preseleccionado a las finalistas antes de la competencia y afirmó que todo era un “fraude”.

Horas más tarde, el entrenador Claude Makélélé también anunció su retiro, argumentando “razones personales imprevistas”.

Finalmente, la presidenta del comité de selección, la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, igualmente anunció su dimisión.

