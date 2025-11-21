¿Quién es el papá de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universe 2025?

Video Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

Fátima Bosch se convirtió en Miss Universe 2025 durante el certamen de belleza que se realizó en Tailandia el 21 de noviembre. El triunfo de la mexicana se vio envuelto en la polémica por los duros señalamientos de Omar Harfouch, quien declaró que su victoria solo sucedió por los supuestos negocios que su padre, Bernardo Bosch, tendría con Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization.

¿Quién es el papá de Fátima Bosch?

Fátima Bosch es hija de Vanessa Fernández Balboa y Bernardo Bosch Hernández. Este último es Director General de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, el papá de Fátima Bosch supervisa áreas estratégicas, operativas y de enlace institucional dentro de Pemex.

A lo largo de su carrera ha liderado proyectos relevantes, entre ellos, la coordinación del programa PACMA, que fortaleció la relación entre Pemex con las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

Bernardo Bosch también es papá de Bernardo Bosch Fernández. El hermano de Fátima es un político mexicano de Tabasco que ha trabajado como asesor legislativo en el Senado.

Fátima Bosch junto a su padre, Bernardo Bosch. Imagen Fátima Bosch / Instagram

¿De qué se le acusa al papá de Fátima Bosch?

Según el pianista Omar Harfouch, el triunfo de Fátima Bosch se debería a los negocios que su padre tendría con Raúl Rocha y que saldrían a la luz en mayo de 2026.

“Yo, Omar Harfouch, declaré ayer, en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universe, que Miss México ganaría porque el dueño de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, alegó en Instagram.

“Raúl Rocha (presidente del certamen en México) y su hijo, me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosch porque necesitaban que ganara: ‘será bueno para nuestro negocio’, me dijeron”, aseveró el músico.

En medio de la controversia, Raúl Rocha negó los dichos de Omar Harfouch y solicitó no prestar atención a "mentiras".