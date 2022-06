¿Espinoza Paz y Yuridia se suman al pleito de Nodal y J Balvin? Al parecer mandaron indirectas

El pleito entre Christian Nodal y J Balvin escaló a tal nivel, que incluso sus compañeros en el ámbito musical, Yuridia y Espinoza Paz, opinaron al respecto.

La exacadémica, quien está incursionando en la música regional mexicana gracias a su canción ‘¿Con qué se pega este corazón?’, reaccionó al hecho de que Nodal lanzaría un tema contra J Balvin.

“Cuando te enteras que Nodal va a sacar una rola estilo ‘tiradera’ el mismo día que tú sacas tu canción favorita”, escribió la cantante en un video en el que aparece tomando café, el cual compartió en sus historias de Instagram el 2 de junio.

La intérprete de ‘Ya te olvidé’ también invitó a sus seguidores a escuchar primero la canción de la expareja de Belinda (la cual no ha sido lanzada hasta el momento) y luego la de ella.

“Me siento la más loser, pero bueno, después de que todos escuchemos la rola de Christian Nodal brinquemos paro y escuchemos la mía, después”, dijo Yuridia con una mini sonrisa en el rostro.

Fue luego de que el intérprete de ‘Mi gente’ compartiera en Instagram una fotografía suya y una de Nodal, con la descripción ‘Encuentra las diferencias’, que el cantante reaccionó de forma negativa.

“Miren mi gente, este compa [J Balvin] no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no andaba coherente. […] Y como ya todos saben, yo no soy bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina porque voy a sacar algo bien chingón para este compa”, expresó Christian en un video que publicó en la misma red social el 1 de junio.

Espinoza Paz y su mensaje presuntamente sobre el pleito de Nodal y J Balvin

En el video en el que reaccionó a la publicación de J Balvin, la cual consideró como una burla a su nuevo look, Christian Nodal también se refirió de manera poco amable hacia el reguetonero.

“Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. ¿Quieres burlarte, hacer reír a la gente? Simplemente canta en un En Vivo en tu Instagram, carnal. […] Y dime tú de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada”, dijo el cantante de 23 años.

El 2 de junio, Espinoza Paz compartió un texto en sus historias de Instagram, el cual parece una indirecta para Nodal por las palabras que este expresó en contra del cantante colombiano.

“Te van a decir que otros tienen más ‘talento’ que tú, pero recuerda que la disciplina tarde o temprano vence al talento”, se lee al inicio del texto de Paz.

“Si ves que alguien se realiza y logra sus sueños, pero lo que hace no es de tu agrado, al menos ten el valor de respetar su disciplina, que al final ese también es un talento. ¿Y tú? ¿Qué tan disciplinado eres?”, agregó el intérprete de ‘El próximo viernes’.

Christian Nodal publica mensaje “de amor”

Tras su pleito con J Balvin, Nodal, quien también generó controversia por hablar negativamente de Belinda y su mamá, reposteó este 3 de junio un video con “un mensaje de amor” en sus historias de Instagram.

“Las normas tratan de enseñarnos qué es lo que es bello y qué no. Ustedes son bellos y asombrosos a su manera”, dice el cantante a su público, ya que el clip fue grabado durante uno de sus conciertos.

Nodal también asevera: “Hombres y mujeres son bellísimos. No tengas miedo a ser quien eres. No traten de hacer cosas que no les gusta hacer”.

Por su parte, después de que el 2 de junio publicó en Instagram un video en el que aparece con la palabra ‘Belinda’ en el rostro, J Balvin no se ha pronunciado más sobre su pelea con Christian Nodal.