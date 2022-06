Nodal no se inspiró en J Balvin para su look: fue en una lujosa marca de ropa, según fans

Luego de anunciar su rompimiento con Belinda en febrero de 2022, Christian Nodal ha estado bajo la mirada de los reflectores por sus diversas declaraciones en redes sociales, así como sus cambios de imagen.

A través de su cuenta de Instagram, el domingo 22 de mayo mostró a sus nueve millones de seguidores que aprovechó su estancia en Costa Rica para tapar uno de los tatuajes que se hizo honor a su exprometida.

Christian cubrió la palabra “Utopía” (nombre de uno de los álbumes de Belinda) que tenía en la parte superior derecha de su frente con un diseño de flor.

Christian Nodal sorprendió a sus fans con un nuevo look

Sin embargo, los tatuajes no son lo único que Christian ha cambiado en su aspecto físico, pues el 29 de mayo apareció con el cabello teñido de rubio, además de con flores y algunos detalles de color verde. Usuarios de Internet no dudaron en comparar al intérprete de ‘Botella tras botella’ con el colombiano J Balvin.

Christian Nodal inspiró su nuevo look en una marca de lujo, señalan fans

Pero más allá de las críticas, los fans de Nodal no se hicieron esperar y defendieron al cantante de 23 años, señalando que su nuevo look no está inspirado en J Balvin, sino en la última colección de la casa de moda francesa Dior: Spring 2023 Men.

“Para los ignorantes, aquí les dejo lo nuevo de la temporada, Christian Nodal se une a la tendencia Dior Spring 23. No todos pueden ser tan icónicos como él”, señaló una seguidora del intérprete en redes sociales.

“Christian Nodal muy en la onda de Dior Men Primavera 2023”, escribió una usuaria en Twitter.



Por otro lado, hubo algunos internautas que comentaron que el artista mexicano es el “más lindo” con su nueva imagen.

“Christian Nodal muy en la onda de Dior Men Primavera 2023, el más lindo y top”, se lee en el tuit.

¿Cuál es la colección Spring 2023 Men?

De acuerdo con la página oficial de la casa de moda francesa, la colección creada en colaboración con los diseñadores Kim Jones y Eli Russel Linetz, tiene como objetivo resaltar los toques de la ciudad de California.



Asimismo, Kim Jones señaló que fue “inspirador” trabajar de la mano de Eli Russel Linetz, de 31 años, pues le dio un tinte “familiar y revelador”.

“Hemos trabajado con muchas personas diferentes en nuestras colecciones, pero esta vez quería trabajar con alguien de una manera diferente; quería que alguien viera a Dior desde un ángulo diferente. (...) Trabajar con un diseñador más joven en Dior Men y ver las cosas desde su perspectiva fue increíblemente inspirador. Era a la vez familiar y revelador; reafirmando por qué ambos soñamos con trabajar en la moda en primer lugar”, dijo Kim.

Christian Nodal compartió un mensaje de amor propio en uno de sus conciertos

En la actualidad, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ se encuentran en una gira de conciertos, en los que promociona su nuevo EP ‘Forajido’.

Al respecto, a través de Instagram, uno de sus seguidores compartió un video el 2 de junio de 2022 en el que se puede escuchar el mensaje de amor propio que el cantante pronunció durante su presentación.

“Las normas tratan de enseñarnos qué es lo que es bello y qué no es bello. Ustedes son bellos y asombrosos a su manera, hombres y mujeres son bellísimos, no tengas miedo a ser quien eres. No traten de hacer cosas que no les gusta hacer sólo por caerle bien a la gente, sean ustedes mismos y cambien al mundo. Entreguen mucho amor, entreguen mucha paz”, fue parte del discurso del joven.