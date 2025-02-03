¿Otro golpe para Clara Chía?: Piqué estaría por recibir especial visita en Miami y no sería ella

Video Las imágenes de Clara Chía supuestamente “devastada” por la partida de Piqué a Miami

En medio de una supuesta crisis con Clara Chía Martí, Gerard Piqué estaría por recibir una especial visita en Miami desde Barcelona que no incluiría a la joven de 25 años.

Según reportes de la periodista española Silvia Taulés, en los próximos días estarían por llegar a Miami Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, padres del exfutbolista, quienes estarían supuestamente apoyándolo en el cuidado de sus dos hijos: Milan y Sasha.

La colaboradora de ‘Vanitatis’ destaca que los padres de Piqué aprovecharían la ausencia de Shakira para pasar tiempo con sus nietos, con quienes tienen una gran relación y hace tiempo no ven.

Asimismo, insiste en que la más afecta en esta situación sería Clara Chía Martín, quien luce “cabizbaja, más delgada y más seria” por las calles de Barcelona.

“Siempre de la mano del exfutbolista, sentada en el asiento de copiloto, de garaje en garaje sin pisar asfalto… Hasta que esta semana ha tenido que ir al trabajo y no la ha llevado su novio”, escribió este 3 de febrero en ‘Vanitatis’.

Piqué dependería de los movimientos de Shakira

Silvia Taulés también reportó que Gerard Piqué se había mudado solo a Miami y que, pese a que el exfutbolista estaría constantemente viajando a Barcelona, solamente lo haría cuando Shakira estuviera en Estados Unidos.

"Como su estancia en la ‘ciudad del sol’ depende de su ex y sus movimientos, Piqué podrá viajar a Barcelona cuando la colombiana esté en Miami", insistió.

Desde el 27 de enero, la inesperada mudanza del ex de Shakira a Miami de inmediato puso en la mira a Clara Chía, ya que su separación desató rumores de ruptura. Incluso, Jordi Matin, colaborador de El Gordo y La Flaca alegó que la intérprete de 'Puntería' habría sido quien lo "llamó" para que viajara a la ciudad americana y se quedara “al cuidado de los niños”.

“Me dicen que él no se lo piensa en absoluto, que es una reacción superpositiva de su parte (...) así que hace la maleta y se va para Miami, se va solo, sin Clara Chía”, sentenció el 29 de enero..