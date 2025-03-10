Piqué estaría “pasándosela bien” en Miami: no sería con Clara Chía sino con “travieso” amigo

Video ¡Shakira aparece feliz con la hija de su ex tras rumores de reconciliación!: video

Gerard Piqué estaría “pasándosela bien” sin su novia Clara Chía Martí en Miami desde hace semanas.

De acuerdo con el paparazzo Jordi Martin, el exfutbolista no estaría solo sino con Riqui Puig, uno de sus mejores amigos con quien solía salir muy seguido en Barcelona.

“Él, ahora mismo, aquí, en estos mismos momentos, ya está pasándosela bien… no con chicas, pero está con uno de sus mejores amigos que es un travieso. Está con Riqui Puig, jugador de Los Ángeles Galaxy, que vive en Los Ángeles y en Barcelona salían todos los días”, advirtió en Lubox TV, el 8 de marzo.

Ante este supuesto panorama, el colaborador de El Gordo y La Flaca advirtió que Piqué podría cometer “un error” en las próximas semanas. Incluso, insistió en que en caso de ser así, él lo sabría, ya que ahora son “vecinos” en “Brickell”.

“Mira Gerard Piqué, te voy a lanzar un mensaje… Aquí, Miami es una ciudad muy bonita y hay mujeres muy bellas de todas las nacionalidades (…) yo sé que vas a cometer un error, ¿y sabes quién va a estar ahí atrás tuyo? Yo. Ponte ojos en el cu** porque vas a cometer el error, porque el tour de Shakira va a durar hasta final de año”, subrayó.

“Mira Clara Chía, ¿sabes dónde está tu novio con Riqui Puig aquí en Miami? Por si quieres pillar el mensaje… Mira Gerard, como vas a estar muchos meses aquí y yo soy vecino tuyo, porque hoy, de tu casa a la mía he tardado 3 minutos caminando, ponte ojos en el trasero porque yo voy a estar ahí”, insistió.

La relación entre Shakira y Piqué habría mejorado

Según Jordi Martin, la relación entre Shakira y Piqué habría mejorado a tal punto de que él no lo habría pensado y se habría trasladado a Miami en cuando Shakira se lo propuso. Sin embargo, la situación entre ellos habría cambiado luego de que, supuestamente, Clara Chía se sintiera “insegura”.

“¿Sabes cuánto ha durado la excursión? Tres semanas. ¿Sabes por qué? Porque a la niña malcriada le ha dado pena estar allí sola y la inseguridad esa, la inmadurez de que tienen una buena relación, lo ha intoxicado… ‘no porque fíjate, está en los conciertos hablando mal de ti y de mí porque no sé qué, ahora vuélvete’ y ¿qué ha hecho?, ha tomado el primer avión y se ha ido con ella”, declaró.

Aunque Jordi Martin no dio más detalles sobre su estancia en Miami, el pasado 6 de marzo, el mismo paparazzo declaró en El Gordo y La Flaca que Piqué se encontraba en Miami en busca de un departamento, ya que su intención no solo era estar cerca de sus hijos sino abrir una nueva empresa.