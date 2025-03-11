Gerard Pique

Piqué regresa a las 'andadas' en Miami en ausencia de Shakira y Clara Chía, ¿estaba solo?

Gerard Piqué está de regreso en 'La Ciudad del Sol' para cuidar a sus hijos. El español fue captado en un parque haciendo una de las cosas que más le gustan. ¿Estaba solo?

Por:
Ashbya Meré.
Video Piqué revela como nunca intimidades con Clara Chía: ¿zarpazo contra su ex Shakira? 

Gerard Piqué está de regreso en Miami y tiene a cargo a sus hijos mientras Shakira cumple con sus conciertos de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. El español fue captado regresando a las 'andadas' junto a Milan y Sasha.

El novio de Clara Chía llevó a sus hijos a su entrenamiento de fútbol, deporte en el que es experto y le apasiona, pues durante muchos años perteneció al F.C. Barcelona.

Piqué lleva a sus hijos a su entrenamiento de futbol en Miami.
Piqué lleva a sus hijos a su entrenamiento de futbol en Miami.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Según las imágenes que fueron tomadas en un parque de Miami el 9 de marzo, les estaría enseñando algunos movimientos y tácticas.

Piqué se dejó ver con ropa deportiva y siempre atento a sus hijos desde la trinchera.

Piqué disfruta junto a Sasha practicar futbol.
Piqué disfruta junto a Sasha practicar futbol.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Piqué estaría "pasándosela bien" sin Clara Chía

Según información que el paparazzo Jordi Martin dio el 8 de marzo en Lubox TV, el español no estaría solo en Miami, pues se acompaña de Riqui Puig, uno de sus mejores amigos.

"Él, ahora mismo, aquí, en estos mismos momentos, ya está pasándosela bien… no con chicas, pero está con uno de sus mejores amigos que es un travieso. Está con Riqui Puig, jugador de Los Ángeles Galaxy, que vive en Los Ángeles y en Barcelona salían todos los días", compartió.

El fotógrafo dejó entrever en El Gordo y La Flaca que el ex de Shakira podría cometer “un error” y serle infiel a Clara Chía.

"Mira Gerard Piqué, te voy a lanzar un mensaje… Aquí, Miami es una ciudad muy bonita y hay mujeres muy bellas de todas las nacionalidades (…) yo sé que vas a cometer un error, ¿y sabes quién va a estar ahí atrás tuyo? Yo".

También lanzó una ‘advertencia a la novia de Piqué: " Mira Clara Chía, ¿sabes dónde está tu novio con Riqui Puig aquí en Miami? Por si quieres pillar el mensaje… Mira Gerard, como vas a estar muchos meses aquí y yo soy vecino tuyo, porque hoy, de tu casa a la mía he tardado 3 minutos caminando, ponte ojos en el trasero porque yo voy a estar ahí", insistió.

Piqué y sus hijos en Miami el 9 de marzo.
Piqué y sus hijos en Miami el 9 de marzo.
Imagen Backgrid/The Grosby Group
Relacionados:
Gerard PiqueShakiraClara Chía MartiHijos de famososFamosos

