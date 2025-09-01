Shakira y Antonio de la Rúa reavivan rumores de romance: así lo habrían captado a él en México

Video Cachan a Shakira con su ex Antonio de la Rúa cenando: ¿hay reconciliación?

Shakira y Antonio de la Rúa reavivaron rumores de romance luego de que él fuera captado, presuntamente en México, durante uno de los últimos conciertos de la colombiana.

De acuerdo con un video que circula en TikTok, el empresario habría sido visto en el Estado GNP de la Ciudad de México en compañía de su hija Zulu.

Según se aprecia en las imágenes, a Antonio de la Rúa se le nota conmovido, viendo hacia el escenario y con la mano en la barbilla en el instante en que su exnovia interpreta ‘Día de Enero’, canción que ella le escribió hace más de dos décadas cuando sostenían una relación.

Así fue Antonio de la Rúa mientras Shakira interpretaba 'Día de Enero', canción que ella le dedicó hace años. Imagen TikTok



Este detalle reavivó rumores de reconciliación entre la expareja, a quienes ya se les había visto cercanos en San Diego, cuando fueron captados cenando junto a sus hijos.

A ese encuentro también se le suma la pequeña dedicatoria que Shakira hizo durante una de sus presentaciones en México previo a interpretar ‘Día de Enero’.

“Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre”, dijo la artista el 11 de agosto en Tijuana, México.

La participación de Zulu en los conciertos de Shakira es otra de las cosas que ha llamado la atención, ya que la joven se ha mostrado muy cercana a la cantante. Incluso, en marzo pasado se le pudo ver caminando junto a Shakira durante el inicio de uno de sus conciertos en Argentina.

‘Día de Enero’: la canción que marcó a Shakira y a Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000 en una cena. Con el tiempo, la colombiana y el hijo del expresidente de Argentina comenzaron una relación que pasaría de lo personal a lo laboral, ya que el abogado se convirtió en su mánager.

Durante ese tiempo, Shakira escribió el tema ‘Día de Enero’, que incluyó en su álbum ‘Fijación Oral Vol.1’. Después se supo estaba inspirada en su relación con De la Rúa.

“Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación”, dice parte de la letra, en la que la barranquillera se referiría al apoyo incondicional y la confianza en una relación amorosa.

Aunque en 2006 la pareja se comprometió, su relación concluyó en 2011 en medio de disputas legales.

Según se reveló en ¡Siéntese Quién Pueda! en agosto de 2024, el primer acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa se dio poco después de que ella lanzara su polémico tema contra Piqué.