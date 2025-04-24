Gerard Piqué

Piqué habría reaccionado así al reporte de su presunta ruptura con Clara Chía tras casi 3 años juntos

El exfutbolista presuntamente ya conoce la noticia de su supuesta separación. Según los reportes, habría “terceras personas” involucradas en la ruptura.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovel, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Reportan que Piqué terminó con Clara Chía: hablan de “terceras personas”

Gerard Piqué habría reaccionado ya al reporte de su presunta ruptura de Clara Chía Martí, con quien llevaría casi tres años de noviazgo.

La tarde este 24 de abril, la presentadora Adriana Dorronsoro afirmó que el ahora empresario y la publirrelacionista “han roto”.

PUBLICIDAD

“Estoy indagando un poco los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, indicó durante la emisión del programa español ‘Vamos A ver’.

Ella aseguró que entre el dúo “ha habido crisis” y recordó que, a inicios de este mes, al deportista lo captaron al lado de una mujer en una heladería en Miami.

“No sé si esta chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores”, dijo al respecto la conductora.

Su colega, Pepe del Real, indicó además que Piqué y Clara tendría un problema debido a que “ella quería avanzar” en su amorío, “ser madre y él todavía tenía cierto recelo”.

Más sobre Gerard Piqué

Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió
2 mins

Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió

Univision Famosos
Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón
1:00

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Univision Famosos
¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella
0:52

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella

Univision Famosos
Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio
2 mins

Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio

Univision Famosos
Lili Estefan revela lo que le dijo a Piqué en su cara: “Estaba con Clara Chia”
0:58

Lili Estefan revela lo que le dijo a Piqué en su cara: “Estaba con Clara Chia”

Univision Famosos
Shakira y Piqué habrían logrado vender en esta cantidad millonaria la mansión que compartían
2 mins

Shakira y Piqué habrían logrado vender en esta cantidad millonaria la mansión que compartían

Univision Famosos
Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo
1:14

Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo

Univision Famosos
Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"
1:12

Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"

Univision Famosos
Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen tras su supuesta ruptura: ¿estaban juntos?
2 mins

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen tras su supuesta ruptura: ¿estaban juntos?

Univision Famosos
Periodista insiste en que Piqué y Clara Chía terminaron: esto habría influido en la supuesta ruptura
1:13

Periodista insiste en que Piqué y Clara Chía terminaron: esto habría influido en la supuesta ruptura

Univision Famosos

Horas más tarde, sin embargo, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, desmintió que ellos hayan puesto fin a su historia de amor.

“La pareja, me aseguran, no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, sentenció.

¿Cómo habría tomado Piqué el reporte de su supuesta ruptura de Clara Chía?

Luego de que el reporte se volviera viral, Vanitatis de El Confidencial da a conocer cómo habría tomado Gerard Piqué las especulaciones de que rompió con Clara Chía Martí.

“La noticia ha sorprendido al exfutbolista de Barcelona y está ‘indignado’, según nos confirman personas de su entorno más cercano”, sentenciaron.

“De esta manera, quieren desmentir, ya que están enamoradísimos y sienten que su relación está más consolidada”, añadieron.

El diario digital aseguró que “el enfado” de Piqué “es fruto de la protección que quiere tener hacia” Clara, pues con el trascendido “se pone foco de mira hacia” ella.

PUBLICIDAD

“A ella no le complace tener con la prensa siguiéndole puesto que prefiere mantener un perfil más discreto”, se explicó.

“Al hilo de las informaciones sobre una posible discusión por el deseo de Chía de ser madre, por el momento no está entre sus planes, tal y como matizan fuentes”, añadieron.

Piqué y Clara Chía habrían superado sus dificultades

A decir del periódico, “el único contratiempo” que habrían tenido Gerard Piqué y Clara Chía sería “las reiterativas pullas entre burlesco y vengativo que Shakira ha ido comentando en sus conciertos”.

A finales de enero, Jordi Martin aseveró que el fundador de la Kings League pasó tiempo en Miami para cuidar a sus niños, Milan y Sasha, mientras la cantante realizaba su tour en América Latina.

Detalló que, alegadamente, la novia del jugador no se tomó “nada bien” el distanciamiento: “Hoy ha acudido a su puesto de trabajo, a Kosmos, con un aspecto devastada. Me dicen que está muy mal”.

Hoy, La Vanguardia revela que Gerard y Clara sí habrían atravesado una “crisis” a causa de esa situación, pero que ya la “superaron”.

Relacionados:
Gerard PiquéClara Chía MartiShakiraParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX