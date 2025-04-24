Piqué habría reaccionado así al reporte de su presunta ruptura con Clara Chía tras casi 3 años juntos

Gerard Piqué habría reaccionado ya al reporte de su presunta ruptura de Clara Chía Martí, con quien llevaría casi tres años de noviazgo.

La tarde este 24 de abril, la presentadora Adriana Dorronsoro afirmó que el ahora empresario y la publirrelacionista “han roto”.

“Estoy indagando un poco los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, indicó durante la emisión del programa español ‘Vamos A ver’.

Ella aseguró que entre el dúo “ha habido crisis” y recordó que, a inicios de este mes, al deportista lo captaron al lado de una mujer en una heladería en Miami.

“No sé si esta chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores”, dijo al respecto la conductora.

Su colega, Pepe del Real, indicó además que Piqué y Clara tendría un problema debido a que “ella quería avanzar” en su amorío, “ser madre y él todavía tenía cierto recelo”.

Horas más tarde, sin embargo, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, desmintió que ellos hayan puesto fin a su historia de amor.

“La pareja, me aseguran, no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, sentenció.

¿Cómo habría tomado Piqué el reporte de su supuesta ruptura de Clara Chía?

Luego de que el reporte se volviera viral, Vanitatis de El Confidencial da a conocer cómo habría tomado Gerard Piqué las especulaciones de que rompió con Clara Chía Martí.

“La noticia ha sorprendido al exfutbolista de Barcelona y está ‘indignado’, según nos confirman personas de su entorno más cercano”, sentenciaron.

“De esta manera, quieren desmentir, ya que están enamoradísimos y sienten que su relación está más consolidada”, añadieron.

El diario digital aseguró que “el enfado” de Piqué “es fruto de la protección que quiere tener hacia” Clara, pues con el trascendido “se pone foco de mira hacia” ella.

“A ella no le complace tener con la prensa siguiéndole puesto que prefiere mantener un perfil más discreto”, se explicó.

“Al hilo de las informaciones sobre una posible discusión por el deseo de Chía de ser madre, por el momento no está entre sus planes, tal y como matizan fuentes”, añadieron.

Piqué y Clara Chía habrían superado sus dificultades

A decir del periódico, “el único contratiempo” que habrían tenido Gerard Piqué y Clara Chía sería “las reiterativas pullas entre burlesco y vengativo que Shakira ha ido comentando en sus conciertos”.

A finales de enero, Jordi Martin aseveró que el fundador de la Kings League pasó tiempo en Miami para cuidar a sus niños, Milan y Sasha, mientras la cantante realizaba su tour en América Latina.

Detalló que, alegadamente, la novia del jugador no se tomó “nada bien” el distanciamiento: “Hoy ha acudido a su puesto de trabajo, a Kosmos, con un aspecto devastada. Me dicen que está muy mal”.