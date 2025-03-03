Shakira dice tener “el corazón partido en mil pedazos” a días de su presunta discusión con Piqué

Video Shakira se lleva a sus hijos de incógnito al carnaval de Barranquilla: se camuflan entre la multitud

Shakira compartió con sus admiradores una mala noticia que, afirmó, le ha resultado “dolorosa”, a días de que presuntamente tuviera una pelea con su ex, Gerard Piqué.

Este domingo la colombiana dio a conocer que daba por canceladas las dos presentaciones que daría en Santiago de Chile como parte de su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, el 2 y 3 de marzo.

En un comunicado vía Instagram, informó que el suelo del Estadio Nacional, donde se colocaría el escenario, “está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad” de su banda, bailarines, público o suya propia.

Ella especificó que no comprometería la integridad de nadie y que “jamás les ofrecería un ‘show’ por debajo de los estándares de calidad” que sus admiradores “merecen”.

“Tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes hoy por motivos más allá de mi control”, aseguró al respecto.

Con “certeza”, adelantó que volverá a dicho país “muy pronto” para brindar los conciertos, aunque ella misma deba realizar las inspecciones necesarias para eso.

Shakira anunció la cancelación de sus conciertos en Chile. Imagen Shakira/Instagram

Shakira habría “discutido” con Piqué por sus hijos y esta gira

Este nuevo inconveniente que enfrenta Shakira en su ‘tour’ llega luego de que supuestamente ella mantuviera un enfrentamiento con el padre de sus retoños, Sasha y Milan.

A mediados de febrero, el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, aseguró que la intérprete de ‘Ojos así’ había estado “muy nerviosa”.

“No la ha pasado bien porque tuvo una discusión muy fuerte con Gerard Piqué hace algunos días por el tema de los niños”, contó en el programa ‘Amor y Fuego’.

El paparazzo explicó que, presuntamente, el empresario se había comprometido a cuidar a sus hijos mientras que la artista viajaba realizando sus ‘shows’, pero él cambió el plan.

“Le dice: ‘Me tengo que ir a unos compromisos profesionales con la Kings League y con el Andorra Fútbol Club, y no puedo estar en Miami con los niños, así que tienes que buscar una solución’”, narró.

“Shakira le [responde]: ‘¿Cómo me haces esto en plena gira? ¿Y ahora qué hago con los niños?’. Y Piqué le dice: ‘Pues llévatelos contigo unos días’”, añadió.

El desacuerdo con el deportista, indicó Martin, “ha sido una decepción enorme” para la compositora, quien habría notado “un egoísmo brutal por parte” de él.

Después de que el periodista reportara la supuesta desavenencia, Milan y Sasha fueron captados durante los espectáculos que su madre dio tanto en Lima, Perú, como en Bogotá, Colombia.