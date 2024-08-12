Pepe Aguilar presume lujos de su perro y le cuestionan "qué hace por su hijo" mayor: sorprende respuesta

Video ¿Pepe Aguilar no ayuda a su hijo mayor en la música? Emiliano Aguilar comenzó su carrera como cantante

Pepe Aguilar está inmerso en una nueva controversia que involucra a su hijo mayor Emiliano Aguilar.

Tal parece que el joven, producto del primer matrimonio del veterano cantante, no habría sido requerido este fin de semana al maratónico festejo que su famoso padre hizo en la Riviera Maya con motivo de su cumpleaños 56 a donde se fue con su actual esposa Aneliz, los tres hijos que tiene con ella y hasta su ahora yerno Christian Nodal.

Emiliano tampoco acudió a la boda de su media hermana Ángela Aguilar el pasado 24 de julio en México y dejó ver el aparente reclamo en un comentario que hizo en la cuenta de Instagram en donde su famoso padre publicó fotos de las nupcias.

"GPI", escribió el joven utilizando la manera abreviada y sarcástica de la frase 'gracias por invitar'.

Pepe Aguilar presume a su perro y le recuerdan a su hijo mayor

Junto con su familia y un selecto grupo de amigos e invitados, Pepe Aguilar emprendió un paseo en un lujoso yate por las aguas del caribe mexicano, según ha documentado desde su cuenta de Instagram.

Desde esa plataforma, este sábado 10 de agosto también compartió un video en donde se observa que su perro 'El Gordo', un pug de pelaje negro que llegó con la familia Aguilar en 2020, también goza las costosas amenidades del festejo.

Tiene su propia camita en la lujosa habitación que Pepe Aguilar y su esposa comparten y el resort donde se hospedaron le dejó al animal algunos otros obsequios para su disfrute.

Pepe Aguilar compartió en Instagram las amenidades que su perro 'El Gordo' goza durante el viaje de cumpleaños del cantante por la Riviera Maya. Imagen Pepe Aguilar/Instagram



El can suele viajar con la familia y tiene su propia cuenta oficial de Instagram, la cual tanto Pepe como sus hijos etiquetan habitualmente en las publicaciones que hacen referencia a él: @GordoElPugAguilar.

" Nunca te habían tratado así de bien, 'Gordo',", se le escucha decir al cantante refiriéndose a las amenidades que goza su querida mascota en el viaje que ahora hacen por el caribe.

Pero mostrar esto también le trajo críticas a Pepe Aguilar ya que algunos de sus seguidores le recordaron a su hijo Emiliano, quien no ha aparecido en las imágenes del festejo que inició desde el pasado 7 de agosto, lo que ha hecho suponer que no habría sido requerido al viaje.

"Aman tanto a ese perro, ¡por Dios!, pero el hijo de su primera esposa, me pregunto: ¿qué hace por su hijo?", le escribió una persona al cantante.

Una seguidora criticó el trato que Pepe Aguilar le da a su perro y cuestionó el actuar que el cantante tendría hacia su hijo mayor Emiliano. Imagen Pepe Aguilar/Instagram y Emiliano Aguilar/Instagram



Pepe Aguilar no dio respuesta directa al mensaje, pero sorprendió que sí lo hizo 'El Gordo' desde su cuenta de Instagram.

"Yo me pregunto, ¿qué le importa señora?", le contestó sembrando la duda de quién fue la persona que realmente respondió y publicó el mensaje a nombre de la mascota.

'El Gordo' fue quien salió en defensa de Pepe Aguilar con esta respuesta, sembrando la duda sobre quién fue la persona que en realidad emitió esta publicación. Imagen Pepe Aguilar/Instagram



¿ Fue el propio Pepe Aguilar quien se defendió usando el perfil de su perro? No está claro si la cuenta de Instagram del famoso pug es manejada por el cantante, por algún otro miembro de la familia Aguilar o si es controlada por el equipo de redes sociales del artista.

En el perfil de 'El Gordo' solo se aclara: "Hijo consentido de Pepe Aguilar", etiquetando la cuenta oficial del cantante.

Sin embargo, hay quienes aseguran que detrás de ese perfil sí estaría el propio Pepe Aguilar, por lo que algunos asumen que habría sido él quien dio la fuerte respuesta a la seguidora que le recordó a su hijo mayor.

Esta es la cuenta oficial de la mascota de Pepe Aguilar. Imagen Gordo Aguilar/Instagram

¿Qué pasa entre Pepe Aguilar y su hijo?

Desde hace tiempo se especula sobre un supuesto distanciamiento entre Emiliano y Pepe Aguilar.

Si bien esta presunta separación no ha sido confirmada, el reproche que el joven rapero hizo al supuestamente no haber sido invitado a la boda de Nodal y Ángela Aguilar habría avivado las especulaciones.

En 2017, el primogénito del cantante fue detenido y sentenciado por autoridades estadounidenses al estar involucrado en el delito de tráfico de personas.

Al parecer, ese habría sido un punto de quiebre entre él y su famoso padre, aunque públicamente el artista le mostró su apoyo para enfrentar a la ley y para hacerse responsable de sus actos.

En julio de 2021, Pepe Aguilar se fue de viaje con sus hijos a España y sorprendió que Emiliano reapareció junto a ellos, dejando atrás las especulaciones sobre un distanciamiento entre el chico, su padre y la familia de este.

Esta es una de las fotos del viaje que Pepe Aguilar hizo por España en 2021 junto con todos sus hijos, incluido Emiliano, quien nació en su primer matrimonio. Imagen Pepe Aguilar/Instagram



Emiliano es hijo de Carmen Treviño, quien fue la primera esposa de Pepe Aguilar. Se casó con ella cuando él tenía 22 años, pero después se divorciaron.