A bordo de un lujoso yate, Pepe Aguilar presume el talento de su hija mayor que casi nadie conoce

Video Nodal dice cantando que la "chancla que tira no la vuelve a levantar" en bohemia con los Aguilar

Pepe Aguilar ha disfrutado en familia su cumpleaños y, tras la fiesta que tuvo en un rancho de la Riviera Maya, se fueron a pasar un día en un lujoso yate.

En los videos que ha compartido mostró que sus seres queridos lo acompañan, incluyendo su yerno Christian Nodal.

PUBLICIDAD

Los Aguilar degustaron de algunos bocadillos y bebidas, también aprovecharon para nadar en el mar.

Los Aguilar en lujoso yate. Imagen Pepe Aguilar/Instagram

El talento que pocos conocían de la hija mayor de Pepe Aguilar

El cantante presumió que Aneliz era clavadista y mostró su talento al aventarse desde el techo de la embarcación.

"Ella estuvo en el equipo de clavados de su prepa y la verdad era muy buena. La pobre un día se fracturó un tobillo porque ya se aventaba clavados echando maromas", contó el exponente de regional mexicano en una de sus historias de Instagram.

Además, en el video que publicó externó el orgullo que tiene por su hija.

"Gran clavado y valentía de mi adorada hija Aneliz Aguilar", escribió el cantante.