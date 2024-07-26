Hermano de Ángela Aguilar deja mensaje a Cazzu tras no ser invitado a su boda

Video Se revela una incógnita de la boda de Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan en la polémica luego de casarse en secreto el pasado 24 de julio. A pesar de que su boda estuvo repleta de famosos invitados, uno de los grandes ausentes fue Emiliano Aguilar, quien le escribió un mensaje a Cazzu, luego de reprochar a su padre no haberlo contemplado para la celebración.

Desde que se dio a conocer la boda civil de los intérpretes ‘Dime como quieres’, el hijo mayor de Pepe Aguilar ha estado comentando las publicaciones de Cazzu, lo cual sería un supuesto indicador de venganza contra su hermana y a la vez, un sentimiento de apoyo a la mamá de Inti, según especulan algunos internautas.

PUBLICIDAD

Los mensajes de Emiliano Aguilar únicamente se tratan de emojis de fuego, los cuales, hasta ahora, no han sido respondidos por Julieta Cazzuchelli, quien anunció su separación de Christian Nodal el 23 de mayo.

Emiliano Aguilar comentó la publicación de Cazzu tras boda de su hermana. Imagen Cazzu / Instagram

Emiliano Aguilar estaría distanciado de su papá

Desde hace varias semanas se especula sobre un supuesto distanciamiento entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar. Si bien esta presunta separación no ha sido confirmada, el reproche que el intérprete de ‘Soy el vato’ hizo en la felicitación que su padre manifestó hacia Nodal y Ángela habría avivado las especulaciones.

Según reporta El Universal, la ruptura familiar entre Pepe Aguilar y Emiliano sería desde 2017, año en que el primogénito del cantante fue detenido por las autoridades estadounidenses al estar involucrado en el presunto delito de tráfico de personas.

Hermano de Ángela Aguilar no reconoce a Nodal como su cuñado

Días antes de la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal, Emiliano negó como su cuñado al intérprete de 'Botella tras botella'. Ante la sorpresa de los reporteros, éste reveló sus contundentes razones.

“¿Mi cuñado? Yo nunca lo he conocido”, expresó tajante al reportero Poncho Pérez el 16 de abril. “Yo creo que para que sea un cuñado chido tiene que haber una plática, una conversación con él, yo nunca he hablado con ese vato, nunca lo he conocido, nunca he hablado con él, nunca nada de nada”, explicó.

“Para mí sigue siendo Nodal, o sea, porque no he hablado con él , ya cuando lo cotorree, ya hablemos chido y todo ese rollo pues ahí sí (será mi cuñado), pero ahorita para mí nada más es Christian Nodal”, puntualizó.