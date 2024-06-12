Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza mensaje a quien “habla mal” de él y Nodal le demuestra su apoyo

El veterano cantante pronunció claras palabras tras las críticas que está recibiendo luego de conocerse que su hija y Christian son pareja. Ante su acción, su ahora yerno le brindó su respaldo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Pepe Aguilar reacciona cuando le dicen “La Madrastra” a Ángela Aguilar por su romance con Nodal

Pepe Aguilar es una de las personas que está resultado atacada después de que su retoño, Ángela Aguilar, confirmara ser novia de Christian Nodal.

El veterano cantante, quien se encuentra de viaje por Japón junto con su esposa Aneliz Álvarez, ha estado recibiendo en sus ‘posts’ de Instagram mensajes con duros señalamientos.

“Ya regresa a jalarle la greña a tu hija que anda de rompe hogares”, “Ya se le descarriló la muchacha”, “Alcahuete” y “Un gusto informarle que usted ya es abuelastro”, se lee en las interacciones.

¿Pepe Aguilar lanza indirecta ante críticas? Nodal lo apoya

Tras horas de fuertes críticas, este 11 de junio Pepe Aguilar decidió subir a su ‘feed’ de la red social un clip en el que aparece cantando una de sus melodías.

“Te llenas la boca hablando mal de mí con todos, que según yo no quise, pero mira quién lo dice”, entona él en la primera parte.

Nodal dejó claro el apoyo que le profesa a su actual suegro al darle ‘Me gusta’ a la particular publicación que hizo en medio de la polémica.

Nodal demostró su apoyo a Pepe Aguilar.
Nodal demostró su apoyo a Pepe Aguilar.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram

Aunque el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ no ha hablado de lo que opina sobre el idilio de los jóvenes artistas, la creadora de contenido ‘Chamonic’ reveló algo al respecto.

“Pepe claro que acepta a Nodal, incluso ya hablaron y está de acuerdo con la relación”, escribió ella en una publicación de la plataforma digital el 10 de junio.

“Pero él dijo que no se metería porque su hija ya es mayor de edad, ya no vive en su casa. Es independiente”, añadió al respecto.

La ‘influencer’ había desvelado previamente que Ángela ya residiría sola “en un departamento” localizado en la ciudad de Magnolia, Texas.

Pepe Aguilar afirmó no ser “dueño” de Ángela

En julio de 2022, Pepe Aguilar confesó que no experimenta inquietudes cuando Ángela comienza romances y subrayó que hace lo posible por comprenderla.

“Por mí lo que ella quiera, yo soy nada más su papá, no su dueño y yo la apoyo, si quiere tener novio pues adelante, y si no, igual”, dijo a El Gordo y La Flaca.

Eso sí, advirtió: “No soy celoso, pero sí no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza y de ser así, entonces sí se las ven conmigo, mido 1.96, tengo portación de armas y sé jiu-jitsu”.

