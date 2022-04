¿Qué pasó con Ángela Aguilar? La explicación de su supuesto novio, fotos filtradas y más

En más de una ocasión, Ángela Aguilar se ha dicho orgullosa de ser un ejemplo para los jóvenes, pues conquista los escenarios con su gran talento musical y esfuerzo; sin embargo, aunque comparte sus proyectos y lanzamientos con sus seguidores en Instagram, la llamada ‘princesa del regional mexicano’ se mantiene muy reservada con su vida privada.

Por lo anterior, usuarios de Internet se preguntan qué pasó con Ángela Aguilar, luego de que su nombre estuviera en muchos medios de comunicación el día de ayer. Te decimos cómo empezó la polémica con el supuesto novio de la intérprete de 'En realidad'.

Se filtraron fotos de Gussy Lau con Ángela Aguilar

Hace unos días circularon en Internet una serie de fotografías, en las que aparece la hija de Pepe Aguilar con el compositor Gussy Lau. En ellas se puede ver a los famosos en una actitud romántica, por lo que sus seguidores señalaron una posible relación entre ellos.

¿Gussy Lau es novio de Ángela Aguilar?

Previo a la polémica, Gussy realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, y ante los cuestionamientos de sus seguidores de si tendría una relación con Ángela aseguró que no.

“No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos... cállate, te pega un chin****zo. No te halla para pegarte otro”, dijo.



Posteriormente, luego de que se filtraran las imágenes y en medio de los rumores de un posible noviazgo entre el sinaloense de 33 años y la intérprete de 18 años, Gussy Lau afirmó que está saliendo con Ángela Aguilar. Dio a conocer la noticia a través de una transmisión en vivo de Instagram con la ‘influencer’ Chamonic, especializada en temas de farándula.

“Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo. (...) Tenemos saliendo desde mitad de febrero, todo se está manejando privado”, fueron las declaraciones Lau.

La

reacción de Ángela Aguilar a las imágenes filtradas en video

Luego de que estallara la polémica, Ángela rompió el silencio y publicó un video de seis minutos en su cuenta de Instagram. Lamentó que las fotos con Gussy Lau “afecten” la imagen que ha forjado con su trabajo; además, admitió que está “triste” y “defraudada” por la violación a su privacidad.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que yo la verdad nunca en mi vida pensé”, señaló.

Ángela Aguilar lamentó afectar su imagen con las fotos filtradas

La intérprete de ‘Ahí donde me ven’ admitió que esta polémica la ha afectado tanto en el aspecto personal como en el profesional; asimismo, pidió disculpas por los acontecimientos.

“No es solamente una imagen que ha estado circulando, esto también es algo que ha estado afectándome como profesional, me ha afectado económicamente. (...) Me duele haber afectado mi imagen de esta forma, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma”, puntualizó.

¿Quién es Gussy Lau, el supuesto novio de Ángela Aguilar?

Renato Humberto Lau Ibarra, de nombre artístico Gussy Lau, es un compositor mexicano de 33 años nacido en Sinaloa en 1988. El ganador de dos Latin Grammy ha trabajado con la familia Aguilar en diversas ocasiones, incluso, en un video publicado en el blog de Pepe Aguilar, el intérprete lo presentó como uno de los colaboradores de la dinastía.

A lo largo de su carrera, Gussy ha creado distintas producciones con estrellas de la música regional mexicana como Christian Nodal, Calibre 50, Grupo Firme, entre otros.