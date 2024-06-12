¿Pepe Aguilar no acepta la relación de su hija Ángela con Nodal? Esto opinaría de su relación

Video Nodal y Ángela Aguilar se dan su primer beso en la boca ante todos en medio de críticas por su romance

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron ser pareja el pasado lunes 10 de junio, sólo dos semanas después de que él anunciara su separación de Cazzu.

La noche de este martes 11, los cantantes incluso compartieron públicamente un beso en la boca, sobre el escenario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, durante un concierto que él ofreció.

Al respecto de su idilio los dos ya han hablado. Ella le dijo a Hola! Américas: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar”.

Por su parte, él compartió en un video para Instagram: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo”.

Hasta el momento, el único que no se ha pronunciado al respecto es el papá de Ángela, Pepe Aguilar, quien se encuentra de viaje por Japón.

Esto pensaría Pepe Aguilar del romance de Ángela y Nodal

Pese al hermetismo del intérprete de ‘Miedo’, la creadora de contenido en temas del espectáculo ‘Chamonic’ reveló su supuesto sentir ante el incipiente romance de Ángela y Christian.

“Pepe claro que acepta a Nodal, incluso ya hablaron y está de acuerdo con la relación”, escribió ella en una publicación de la red social el 10 de junio.

“Pero él dijo que no se metería porque su hija ya es mayor de edad, ya no vive en su casa. Es independiente”, añadió al respecto.

Previamente, la ‘influencer’ informó que la cantautora se habría mudado de su hogar familiar para residir en “un departamento” ubicado en Magnolia, Texas.

Según Chamonic, Christian y Ángela tuvieron un amorío “antes de grabar” su famoso tema ‘Dime cómo quieres’, pero terminaron porque “ella era menor de edad”.

Igualmente, afirma que su reencuentro se habría dado porque trabajaron en una nueva colaboración, que “pronto saldrá”, y ahí fue “donde volvieron a hacer clic”.

Pepe Aguilar reaccionó cuando le dijeron que tiene “yerno”

Si bien el llamado ‘Bandido de amores’ ha permanecido callado, en redes sociales ha reaccionado a comentarios clave.

Por ejemplo, dio ‘Me gusta’ a esto que le escribió un usuario el viernes 7 de junio, cuando Nodal y Ángela todavía no aceptaban ser novios: “Con su yerno donal”.

Además, ha colocado su ‘like’ en textos que lo defienden: “El señor no tiene la culpa de nada. Hizo todo lo posible por darle lo mejor, él no falló como papá. Los hijos, cada quien su rollo”.

El 23 de mayo, el periodista Álex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, desveló que presuntamente tiempo atrás el exitoso charro se negó a apoyar que su colega conquistara a su retoño.

“Es verdad que Christian se fue con Belinda, pero dicen que porque en aquel entonces Pepe Aguilar no le dio permiso a Nodal de estar con Ángela, al parecer eso ha cambiado ahora, me dicen”, explicó.