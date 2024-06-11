Pepe Aguilar

¿Pepe Aguilar cree que “no tiene la culpa de nada” por romance de Ángela con Nodal?

Pepe Aguilar apoyó la idea de que él no sería el responsable de las decisiones que toma su hija en su vida romántica. Este 10 de junio, Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron que son pareja.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Nodal da la cara tras confirmar noviazgo con Ángela Aguilar: aclara si hubo “infidelidad” a Cazzu

Luego de que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaran ser pareja, las críticas no se han hecho esperar, principalmente por la especulación de que habrían traicionado a Cazzu, ex del cantante.

En sus redes sociales, la nueva pareja ha recibido decenas de comentarios negativos y tanto es el ‘hate’ que el intérprete de ‘Botella tras botella’ decidió salir a aclarar los señalamientos.

En un video que publicó en Instagram, él aseveró que en su relación con la argentina “jamás existieron terceros” ni tampoco “una infidelidad”.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo”, indicó, además, refiriéndose a la llamada ‘Princesa de la música mexicana’.

Sin embargo, ellos no han sido los únicos en ser juzgados, también el padre de Ángela, Pepe Aguilar, ha estado recibiendo mensajes recriminatorios.

¿Pepe Aguilar concuerda en que “no tiene la culpa de nada” por el romance de Ángela y Nodal?

Con motivo del viaje que actualmente está realizando por Japón, al lado de su esposa Aneliz Álvarez, el ‘Bandido de amores’ ha estado subiendo instantáneas a la plataforma digital.

Este 11 de junio, él colgó una imagen en la que se le ve posando con unas geishas; sin embargo, la sección de interacciones del ‘post’ se llenó de misivas negativas acerca de Nodal y Ángela Aguilar.

Ante la situación, algunos usuarios salieron en defensa de Pepe Aguilar, quien demostró estar de acuerdo con ellos dando ‘Me gusta’ a sus textos.

“Pero el señor no tiene la culpa de nada. Hizo todo lo posible por darle lo mejor, él no falló como papá. Los hijos, cada quien es su rollo”, escribió una persona.

“No sé por qué le dicen cosas a él. Uno como hijo los consejos y cosas que nos dicen nuestros padres nos las metemos por donde queremos, y más si estamos enamoradas. Él no tiene la culpa de nada, no sean así llenándole de comentarios feos su foto”, anotó otra.

Un tercer individuo indicó: “Yo creo que el señor nada tiene que ver. Su hija es libre de hacer lo que crea correcto, no lo ataquen. Los padres educan, pero los hijos llegan a una edad donde tomarán sus decisiones”.

Pepe Aguilar ha reaccionado a mensajes en los que usuarios de Instagram lo defienden.
Pepe Aguilar ha reaccionado a mensajes en los que usuarios de Instagram lo defienden.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram

Hasta el momento, Pepe no se ha pronunciado puntualmente acerca del idilio entre Ángela y Christian, que ella aseguró “es la continuación de una historia que la vida” les hizo “pausar”.

Pepe Aguilar no habría querido a Nodal para Ángela


Fue desde el pasado 24 de mayo, un día después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, que él comenzó a ser vinculado con Ángela Aguilar, pues salió a la luz una fotografía en la que salen juntos.

Al respecto, esa misma fecha, el periodista Álex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, recordó que supuestamente años atrás los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ habrían intentado algo.

“Es verdad que Christian se fue con Belinda, pero dicen que porque en aquel entonces Pepe Aguilar no le dio permiso a Nodal de estar con Ángela”, indicó.

El comunicador puntualizó que esa restricción aparentemente “ha cambiado ahora”, pero no ahondó en los pormenores o motivos.

