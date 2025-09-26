Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México

Video ¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México

Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, recibieron millones por su presentación del 15 de septiembre en Jalisco, México.

La Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco informó vía transparencia a Univision Famosos que el espectáculo de la familia Aguilar tuvo un costo total de 31 millones 639 mil 520 pesos, equivalentes a 1 millón 711 mil 179 dólares.

De acuerdo con los documentos proporcionados, esta cantidad se encuentra dividida en dos rubros: el pago al talento artístico y el pago por la producción.

¿Cuánto cobró la familia Aguilar por show de septiembre en México?

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo recibieron un pago total por 15 millones 660 mil pesos, que equivale a 846 mil 949 dólares, por el concepto de “la presentación artística”, mientras que con “respecto al monto por el servicio integral de escenario, producción y pirotecnia”, el gobierno de Jalisco pagó 15 millones 979 mil 520 pesos, es decir, 864 mil 229 dólares.

Según se estipula en los documentos firmados por Jorge Fernando Villegas Mendoza, titular de la Unidad de Transparencia de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, el contrato firmado con la familia Aguilar y el estado de Jalisco sucedió el 8 de agosto de 2025.

La polémica por el show

Días antes de la presentación de Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar, una petición popular fue subida la plataforma change.org en donde algunos ciudadanos pidieron a las personas que votaran y firmaran para que el gobierno cancelara el concierto debido sus escándalos y discurso presuntamente contra los inmigrantes mexicanos.

Ante la controversia, el gobernador del estado Jalisco en México, Pablo Lemus, reaccionó a la petición argumentando que "el contrato" con la dinastía Aguilar estaba "firmado desde hace muchos meses atrás".