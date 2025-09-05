Gobernador reacciona a petición de cancelar show de los Aguilar: "Son grandes personas"

Video Hijo de Pepe Aguilar estalla contra el cantante por acusar a su mamá de dejarle la casa “vacía”

El gobernador del estado Jalisco en México, Pablo Lemus, reaccionó a la petición de que cancele la presentación que Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, darán en el centro de Guadalajara el próximo 15 de septiembre.

La ciudadana Susan Belén Yáñez Godínez creó la solicitud en la página Change.org para lograr que el espectáculo de los cantantes no se realice como parte de los festejos del Grito de Independencia.

PUBLICIDAD

Como argumentos se expone que ellos alegadamente han dado “discursos contra los migrantes” y por eso “resulta inaceptable” que en tan importante fecha “se dé escenario y recursos públicos a artistas que han despreciado, de manera directa o indirecta, a quienes migran por necesidad”.

“Pepe Aguilar pidió en un concierto de Estados Unidos ‘hacer las cosas legalmente, sin pretextos’, desconociendo la dura realidad de millones de mexicanos indocumentados que enfrentan persecución, explotación y violaciones a sus derechos humanos”, indican.

También se da como razón que los tres han estado envueltos “en polémicas y escándalos que no representan valores positivos ni familiares”.

“La dinastía Aguilar ha mostrado actitudes elitistas y alejadas del pueblo, olvidando que fue el público –los mismos migrantes a quienes hoy dividen con sus palabras– quienes los hicieron famosos”, se añade.

Desde el 28 de agosto, cuando se generó, hasta este viernes 5 de septiembre, se han recabado más de 160 mil firmas a favor.

¿Se cancelará el ‘show’ de los Aguilar?

Aunque Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar no se han pronunciado al respecto, el que sí ya respondió a la demanda es Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

De acuerdo con medios como Milenio e Infobae, el mandatario afirmó que la presentación de ellos “va a continuar”: “El contrato está firmado desde hace muchos meses”.

“Yo creo que la familia Aguilar son grandes artistas, son grandes personas, los conozco desde hace muchos años a Pepe, a Ángela, a Leonardo”, sentenció.

Él aseveró que “entiende” que “muchas veces hay polémica en este tipo de temas”, pero dijo que “la gente de Jalisco también quiere escucharles”.

PUBLICIDAD

“Entiendo que hay gente que no, pero su trayectoria le respalda de verdad, por lo tanto, yo les invito a que acudan a escuchar a la familia Aguilar”, externó.

Para finalizar, Lemus señaló que además del compromiso contractual ya hecho, igualmente hay uno moral y el “cariño de la gente de Jalisco con los Aguilar, así que los vamos a recibir con mucho cariño”.