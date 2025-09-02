¿Ángela Aguilar sin apoyo económico de su papá?: Pepe Aguilar se lo habría retirado igual que a Emiliano

Video Mamá de Emiliano Aguilar reacciona luego que Nodal le habría dicho “mantenido”

Pepe Aguilar no solo le habría retirado el apoyo económico a Emiliano sino también a Ángela Aguilar y al resto de sus hijos.

La periodista Adri Toval reportó en su canal de YouTube que supuestamente el cantante habría tomado esta decisión con el objetivo de que sus descendientes “aprendieran a resolver sus propios asuntos”.

La información vendría de “un amigo cercano a Pepe Aguilar”, quien también le habría revelado a la comunicadora que “la ley” habría aplicado también para sus hijos Leonardo y Aneliz Aguilar.

“La decisión, según dicha versión, buscaba que cada hijo, incluida Ángela Aguilar, enfrentara sus responsabilidades y aprendieran a resolver sus propios asuntos. En ese mismo sentido, Pepe Aguilar ya no mantendría en este momento económicamente a ninguno de sus hijos. O sea, la ley aplicó pareja para todos”, dijo este 1 de septiembre.

La molestia de Christian Nodal

De acuerdo con la periodista, aunque esto sería un asunto familiar que se habría desenvocado por la decisión de Pepe Aguilar de retirarle el apoyo económico a su hijo de 32 años, este tema tendría muy molesto a Christian Nodal, ya que su esposa estaría apoyando económicamente a la expareja de Emiliano.

Precisamente, este sería motivo por el que el intérprete de 'Cazzualidades' le habría recriminado que dejara de comer de él, según el mismo Emiliano expuso en las capturas de pantalla que compartió de una conversación con su cuñado.

“Otro punto muy delicado que me dice la fuente es que Ángela Aguilar habría apoyado económicamente a la madre de la hija de Emiliano Aguilar", narró.

“La madre de la niña le habría dicho tanto a Ángela, como a otros miembros de la familia, que Emiliano no está cumpliendo como debe (…) por lo que Ángel Aguilar sería quien en este momento estaría cubriendo actualmente varias necesidades de la menor”, sentenció.