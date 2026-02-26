Escándalos Actor de ‘Rosario Tijeras’ es condenado a prisión por caso de violencia contra actriz: él reacciona Vanessa Bauche emprendió acciones legales en contra de Pascacio López en 2020 por actos de violencia, acoso y hostigamiento durante las grabaciones de la serie ‘Guerra de Vecinos’.

Video Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión

Pascacio López, actor de ‘Rosario Tijeras’ fue condenado a prisión por caso de violencia contra Vanessa Bauche. Hace 5 años, la actriz emprendió acciones legales en contra de su compañero por actos de acoso y hostigamiento durante las grabaciones de la serie ‘Guerra de Vecinos’.

Este jueves 25 de febrero, la actriz compartió en sus redes la resolución final de las autoridades mexicanas, la cual deriva de una denuncia presentada por ella ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco en 2020. Ante esta institución, Vanessa denunció a Pascacio de, presuntamente, haberle gritado en el set y besarla en una escena sin estar en el guion.

PUBLICIDAD

“Por primera vez, un actor profesional ha sido condenado a un año de prisión por violencia de género, acoso, hostigamiento y calumnias cometidas dentro de un set de grabaciones”, señaló en su escrito.

En la publicación, Vanessa Bauche también compartió imágenes del fallo a su favor, dejando al descubierto que, además de un año de prisión, Pascacio López hacer un pago por el concepto de reparación de daño sin revelar la cantidad.

Así dio a conocer Vanessa Bauche que Pascacio López fue sentenciado a 1 año en prisión. Imagen Vanessa Bauche / Instagram

Pascacio López rompe el silencio tras ser sentenciado a prisión

En entrevista con El Universal, Pascacio López sostuvo que la reciente determinación del juez no era definitiva. Incluso, aseguró que sus abogados ya habían interpuesto el recurso de apelación.

“En caso de que fuera delito, que no lo fue, no se castiga con prisión a menos que sea reincidente que no es el caso, no existe ninguna sentencia anterior por lo mismo. La jueza cometió un error al dictar un año de prisión y sin ningún fundamento legal y por eso se interpuso la apelación que ahora está en el proceso de notificar que sala le corresponde para revocar esa sentencia tan absurda”, declaró.