José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón ¿por millonaria cifra?: este monto exigiría

Imelda Tuñón

Según reportes, José Manuel estaría exigiendo en su demanda contra Imelda Tuñón una remuneración económica por daño moral. La supuesta cifra correspondería a las pérdidas que habría tenido tras las acusaciones de su excuñada.

José Manuel Figueroa inició un proceso legal por “daño moral” en contra Imelda Tuñón a mediados de febrero, luego de que ella declarara que, supuestamente, él había abusado sexualmente de su hermano Julián cuando era un niño.

“Hoy tengo la necesidad, de expresar mi profunda indignación, ante las acusaciones falsas que han sido realizadas en mi contra. Estas mentiras, no solo afectan mi integridad, sino también atacan la dignidad de mi hermano Julián”, expresó el 12 de febrero en un comunicado.

“He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir”, agregó.

José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón el 12 de febrero.
Imagen José Manuel Figueroa / Instagram

Lo que estaría exigiendo José Manuel Figueroa en su denuncia

Aquella ocasión, José Manuel Figuera no reveló detalles de la demanda por daño moral en contra de Imelda Tuñón. Sin embargo, medios mexicanos reportaron este 23 de febrero que el cantante le estaría exigiendo presunta cifra millonaria a su excuñada.

Según expone una fuente a TVNotas, el intérprete de ‘Rosas y Espinas’ habría solicitado, supuestamente, una remuneración económica por daño moral que ascendería a más de 5 millones de pesos, es decir, más de 290 mil dólares.

La supuesta cifra estaría relacionada con las presuntas “cancelaciones de presentaciones y contrataciones de disqueras y empresas” a las que José Manuel se habría visto expuesto tras los señalamientos de la exnuera de Maribel Guardia.

“Su dignidad e imagen se han visto afectadas, y está expuesto a violencia digital y acoso mediático. José Manuel presentó los contratos cancelados por más de 5 millones de pesos”, dijo la fuente.

TVyNovelas y Venga la Alegría refieren que, supuestamente, Imelda Tuñón “ya recibió la notificación formal de la demanda” de José Manuel Figueroa y que esto la tendría “nerviosa”.

Ni Imelda Tuñón ni José Manuel Figueroa hicieron comentarios inmediatos sobre el tema.

