Alfredo Adame ¿Alfredo Adame y Laura Bozzo juntos?: el polémico actor hace revelación sobre su intimidad El polémico actor hizo declaraciones sobre la supuesta relación íntima que sostuvo con Laura Bozzo luego de una disputa pública que comenzó en 20218.



Alfredo Adame y Laura Bozzo habrían mantenido una relación íntima, según declaró del polémico actor este lunes 23 de febrero.

Durante una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, en el programa ‘Todo para la Mujer’, Alfredo Adame fue cuestionado sobre su rivalidad con Laura Zapata y la razón por la que no haría las paces con ella así como, en su momento, lo hizo con Laura Bozzo, con quien declaró, supuestamente, haber tenido una relación íntima luego de su disputa pública.

“Con Laura Bozzo sí (hago las paces), hasta sexo tuvimos”, dijo. “Con Laura sí porque Laura es inocente, Laura es peleonera, es inocente, la otra (Zapata) es mala persona. Es mala hierba”, agregó.

En ese sentido, el intérprete de 67 años recordó el instante en que quiso meter presa a Laura Bozzo luego de protagonizar una pelea pública, en 2020, durante las grabaciones del programa de Unicable, ‘Laura sin censura’.

“Yo le saqué tres órdenes de aprehensión. Yo se lo dije: ‘Te voy a meter a la cárcel, te voy a sacar del país’. No la pude sacar del país porque ya la habían nacionalizado. Le dije: ‘Te voy a meter a la cárcel’ y le saqué tres órdenes de aprehensión. Le dije: ‘Te voy a sacar de la televisión’ y la saqué”, recordó.

Aunque Alfredo Adame no dio más detalles sobre la supuesta relación íntima que sostuvo con Laura Bozzo, sí reconoció que hoy en día sus rencillas quedaron atrás.

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Laura Bozzo?

Los dimes y diretes entre Alfredo Adame y Laura Bozzo comenzaron en 2018, luego de que ella criticara públicamente las aspiraciones políticas de Alfredo Adame, quien entonces buscaba una candidatura en la Ciudad de México.

El conflicto entre los presentadores escaló a instancias legales en 2020, luego de que Alfredo Adame y Laura Bozzo intentaran “hacer las paces” durante la grabación del programa ‘Laura Sin Censura’.

Aunque el programa se desarrollaba de manera normal, la situación estalló cuando Bozzo confrontó directamente a Adame sobre la actitud que había tomado hacia ella: “¿Qué te hice yo?, ¿cuál es el problema”.

“¿Qué hiciste? Decir que te daba asco yo porque me lanzaba a una candidatura por una alcaldía. Recuerda que las palabras son como una bala, una vez que salen del cañón, no tienen regreso”, le respondió él.

“Cuando a mí me preguntan ‘¿qué opinas de que artistas intervengan en política?’, mi respuesta es: ‘después de lo que me pasó en Perú, que terminé chi*g*da, porque estaba en televisión y me metí en política, yo creo que nadie se debe de meter del mundo artístico', pero eso fue todo”, se excusó ella.

Sin embargo, la situación escaló cuando Adame la llamó “ignorante” y ella se defendió recordando las veces que había ofendido a las mujeres, poniendo como ejemplo su disputa con Mary Paz Banquells, su exesposa.

“Voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también que por lo menos te vayas unos años a Santa Martha Acatitla (…) que te corran del Distrito Federal”, dijo Adame.

“Te pido que te retires de mi programa porque una persona que le doy asco, no puede estar en mi programa. De ignorante no tengo nada porque soy doctora (…) yo no voy a contestar, si hay alguien que le doy asco pues una pena por él, la verdad, qué lástima, porque yo estoy con programa nuevo, estoy feliz y no tengo ningún problema”.