¿Quién es María Julissa, ‘influencer’ que vinculan con ‘El Mencho’? Es amante de los autos lujosos

La ‘influencer’ María Julissa fue vinculada sentimentalmente con ‘El Mencho’ luego de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fuera abatido el 22 de febrero por las autoridades mexicanas.

Video Famosa ‘influencer’ en medio del pánico tras ola de violencia por operativo contra ‘El Mencho’

María Julissa, ‘influencer’ que fue vinculada sentimentalmente con Nemesio Oseguera, alías ‘El Mencho’, negó categóricamente cualquier tipo de relación con el capo mexicano, luego de que en redes sociales se difundiera la versión de que, supuestamente, había sido pieza fundamental en el abatimiento del narco.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, expresó el 23 de febrero en Instagram.

“La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier información que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño (…) Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales”, sentenció.

María Julissa es una joven 'influencer'.
Imagen María Julissa / Instagram

¿Quién es María Julissa?

María Julissa nació en septiembre de 2020 y tiene 25 años. La ‘influencer’ es famosa en redes por su contenido enfocado al béisbol y a los autos.

En su cuenta de Instagram registra poco más de 3.5 millones de seguidores, mientras que en TikTok, 3.8 millones. En ambas plataformas, también comparte detalles de su vida personal, colaboraciones con marcas y estilo de vida.

Desde hace meses sostiene una relación con el youtuber, Mr. StivenTc.
Imagen María Julissa / Instagram


De acuerdo con sus publicaciones, desde 2025 mantiene una relación amorosa con Stiven Tangarife Caicedo, mejor conocido en Youtube como Mr. StivenTc. Su novio es originario de Santiago de Cali, Colombia.

