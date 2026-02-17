Julián Gil

Julián Gil reacciona a la versión de que Marjorie de Sousa estaría por buscarlo para convivir con su hijo

El actor no se quedó callado ante la versión de que Marjorie de Sousa se encontraría dispuesta a reunirse con él. "Que me llame rápido porque sigue pasando el tiempo", expresó.

Julián Gil reaccionó a la versión de que Marjorie de Sousa estaría por buscarlo para que por fin pueda convivir con su hijo Matías, luego de años en disputa.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, el actor fue cuestionado sobre los dichos de la periodista María Luisa Valdés Doria, quien en enero pasado afirmó que la venezolana estaba por contactarlo.

“Y yo sé muy bien que ya por ahí Marjorie de Sousa quiere buscarlo para que ya vea a su hijo. Ya después les contaré”, dijo la periodista, sin dar más detalles, en el programa ‘Cerca de ti’ el 27 de enero.

Al respecto, Julián Gil replicó el 15 de febrero: “Pues si María Luisa tiene contacto con ella pues que le diga que me llame rápido porque sigue pasando el tiempo y seguimos perdiendo el tiempo de convivencia sana entre Mati y yo”.

“Ojalá sea verdad (…) yo estoy en la mejor disposición, mi casa, mi familia están abiertas”, insistió.

¿Estaría dispuesto a perdonar a su ex?

Julián Gil también fue contundente al responder si estaría dispuesto a perdonar a Marjorie de Sousa por los años que no le permitió convivir cercanamente con Matías.

“El que va a tener que perdonar a la mamá de Matías no soy yo. Yo no tengo nada, es una cuestión de ella… la que tiene la consciencia hecha basura es ella… La que no puede dormir, seguramente, es ella, yo no… Yo no tengo que perdonar, yo no soy quién para perdonar… El niño, Mati, va a tener que perdonar a su mamá”, subrayó.

“Cuando él se siente, él pueda leer y él pueda discernir por él mismo, y tomar decisiones por él mismo, entiendo que no va a estar bien (…) Él tendrá la oportunidad de convivir conmigo… Dios quiera y yo esté con vida para poder contar mi versión, mi historia. En ese sentido es lamentable porque sigue pasando el tiempo, pero el tiempo de alguna manera, yo siento que me va a dar recompensas a mí y a Mati”.

¿Julián Gil paga manutención al hijo de Marjorie de Sousa?

Por último, el villano de El Maleficio dejó entrever que continúa cumpliendo con sus obligaciones a pesar de no convivir con Matías.

“¿Dónde estaría si no aporto dinero? (...) recuerden que a mí se me arrebató la patria potestad, la custodia”, sentenció.

