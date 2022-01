Parejas de famosos que no comparten fotos juntos en redes sociales, pero son muy estables

Hay parejas de famosos que comparten fotografías juntos, se felicitan por sus cumpleaños o aniversarios y dejan ver a sus seguidores la evolución de su relación.

Sin embargo, existen aquellos que prefieren mantener alejadas las miradas de su amor, te damos algunos ejemplos y sus razones.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Es bien sabido que los mexicanos tienen un noviazgo que han sabido manejar fuera del foco mediático, siendo una de las más estables del espectáculo.

Y esto se debe a que el cantante y la conductora quieren que se respete su privacidad para así evitar escándalos que pongan en riesgo su romance.

"Tengo una relación que es muy discreta, que decidimos desde el día uno que así lo íbamos a manejar, porque tenemos algo tan bonito, un amor tan fuerte, un amor en donde nos amamos en libertad, donde nos apoyamos, nos protegemos siempre, nos cuidamos siempre, es por eso que no queremos que nadie opine de si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo, por eso no compartimos nada.", dijo Cynthia en el programa 'Todo un show' en 2019.

Chayanne y Marilisa Marilisa Maronesse

Uno de los matrimonios más duraderos es, sin duda, el del cantante puertorriqueño y su esposa. Ellos llevan casados más de dos décadas, pues llegaron al altar en 1992.

Y aun cuando el intérprete de ‘Dejaría todo’ en su cuenta de Instagram no suele publicar fotos junto a Marilisa, es gracias a sus hijos, Lorenzo e Isadora, que sabemos son muy felices.

Juanes y Karen Martínez

El cantante de ‘Es por ti’ y su esposa llevan más de 12 años de casados. Y aunque trabajan juntos, la pareja, en especial Juanes, no comparte fotografías con Karen, él enfoca sus redes en su carrera profesional.

Sin embargo, la modelo colombiana es quien muestra instantáneas con su esposo, a quien apoya en todo, y prueba de ello son algunas publicaciones en donde ambos están en alfombras rojas o detrás de escenarios.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova

El músico y la tenista profesional están juntos desde 2001 y desde entonces han formado un romance privado. A pesar de tener ya tres hijos, ninguno de ellos comparte fotos juntos, pues prefieren mantener su amor en secreto.

Lo que sí publican son tiernas imágenes con sus tres pequeños: los mellizos Lucy y Nicholas y la más pequeña, Mary.

Jennifer López y Ben Affleck

Si bien hemos visto al actor de 'Batman' y la cantante en varias alfombras rojas, apoyándose mutuamente y demostrando su cariño por segunda ocasión, continúan sin publicar fotos juntos.

Al parecer la pareja ha decidido llevar su romance de manera privada, por eso JLo no ha compartido una foto con Affleck, como lo hacía con Alex Rodríguez.

Julia Roberts y Daniel Moder

A unos meses de celebrar 19 años juntos, la actriz de ‘Pretty Woman’ y el cinematógrafo estadounidense han compartido con sus seguidores muy pocas imágenes de ellos en internet.

Ellos han mantenido su matrimonio fuera de la fama, junto a sus hijos: Hazel, Phinnaeus y Henry.

Incluso la última foto que ambos tienen juntos en sus respectivas cuentas de Instagram fueron para celebrar su aniversario y Morder escribió:

“Hoy comenzamos nuestro vigésimo año de matrimonio. Esta foto estaba en un camino polvoriento antes de esa gran idea ... simplemente aferrándome a esta hermosa chica un día a la vez. Un día épico a la vez”.

Ryan Gosling y Eva Mendes

La pareja se conoció en el rodaje de la película ‘Cruce de caminos’ en 2011. Desde entonces han estado juntos y formando uno de los matrimonios más duraderos.

En abril de 2020, la actriz publicó el cuadro ‘Los amantes’, del pintor René Magritte; en la descripción expresó que no tenía nada que publicar.

"En estos tiempos, no tengo nada claro sobre qué publicar, así que voy a colgar cosas que me emocionan con la esperanza de que también os emocionen a vosotros. Y ya que no publico sobre mi familia directa y siento que no es adecuado hablar sobre trabajo, aquí va una de mis piezas favoritas de arte de uno de mis artistas favoritos, René Magritte. Siempre he amado este cuadro y siento que es especialmente relevante ahora mismo. Os envío mucho cariño".



Y uno de sus seguidores le cuestionó sobre la ausencia de su familia, Ryan e hijas, Esmeralda y Amada, a lo que respondió:

"¡Hola! Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico y a mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria. Y ya que mis hijas todavía son tan pequeñas y no entienden qué significa realmente que compartan su imagen, no tengo su consentimiento. Así que no publicaré su imagen hasta que no tengan la edad suficiente para darme ese consentimiento".