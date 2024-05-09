Carlos Rivera

Carlos Rivera celebra cumpleaños de Cynthia Rodríguez con elegante fiesta (hubo beso)

Este 8 de mayo, Cynthia Rodríguez celebró su cumpleaños número 40, hecho que Carlos Rivera festejó con tremenda fiesta, donde al parecer el gran ausente fue su hijo León.

Video Cynthia Rodríguez le cantó a Carlos Rivera y él le respondió de la forma más romántica

Cynthia Rodríguez festejó este 8 de mayo su cumpleaños número 40 y, desde primera hora, recibió una sorpresa de su esposo Carlos Rivera.

La conductora presumió en su cuenta de Instagram que el cantante, quien no le dedicó una publicación en su perfil personal, le regaló varios arreglos florales, globos con frases de ‘Feliz cumpleaños’ y un pequeño pastel de chocolate.

Carlos Rivera sorprendió a Cynthia Rodríguez por su cumpleaños
Imagen Instagram Cynthia Rodríguez


Horas después de mostrar los primeros detalles del papá de su hijo León, los amigos de Cynthia Rodriguéz evidenciaron la elegante fiesta que organizó el intérprete para su esposa.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Cynthia Rodríguez

Gracias a las publicaciones quedó al descubierto que el evento se llevó a cabo en un exclusivo lugar del centro histórico de la Ciudad de México.

En las imágenes, se observa que Cynthia Rodríguez portó un llamativo atuendo rojo con incrustaciones de pedrería, mientras que Carlos Rivera apareció con un smoking negro.

El resto de los invitados acataron la indicación del código de vestimenta, pues las mujeres presumieron vestidos largos y los hombres lucieron trajes.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera
Imagen Instagram Kristal Silva, Laura Gii, Dio Lluberes, Christian Lara


Dentro de los invitados a la fiesta estuvieron Kristal Silva, Karla Díaz, Dalilah Polanco, Claudia Álvarez, Mauricio Mancera, Laura Gii, Rossana Nájera y más famosos, quienes también felicitaron a la cumpleañera en redes sociales.

La decoración del lugar fue con rosas rojas y velas, dándole un toque romántico a la velada.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera
Imagen Instagram Kristal Silva, Laura Gii, Dio Lluberes, Christian Lara

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se besan en público

El tan anhelado beso entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera llegó cuando la festejada se disponía a partir el pastel.

El investigador de ‘¿Quién es la Máscara?’ comenzó a cantar, junto al resto de los invitados, las tradicionales ‘Mañanitas’, y no dudó en abrazar y después besar públicamente a su esposa.

El amoroso gesto se volvió viral gracias a los videos que amigos y familiares de la pareja publicaron en redes sociales.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se besan en plena fiesta
Imagen Instagram Kristal Silva, Laura Gii, Dio Lluberes, Christian Lara


Las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Cynthia Rodríguez también mostraron que el gran ausente a la fiesta fue León, hijo de la pareja, quien no apareció en ninguna de las fotografías o grabaciones, por lo que todo parece indicar que el pequeño, quien nació en agosto pasado, se quedó en casa.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez llegaron al altar en 2022, cuando en completo hermetismo se casaron en Madrid, España.

Pese a que hablaron públicamente de su boda en Venga la Alegría, son pocas las fotografías que existen de ellos juntos, pues prefieren mantener su relación alejada de los medios de comunicación.


