Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante
La pareja 'tiró la casa por la ventana’ para conmemorar el primer año de vida de León. La presentadora compartió fotos y videos de la fiesta en la que destacó que su hijo ya tiene algo en común con Carlos Rivera.
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron en grande que su hijo, León, cumplió su primer año de vida el pasado 3 de agosto.
Fue la presentadora quien usó sus historias de Instagram para compartir cómo fue la fiesta temática que le realizaron a su pequeño.
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez festejan en grande a su hijo León
Cynthia Rodríguez publicó este domingo 4 un video en el que habló de la celebración que le organizaron a su retoño el día anterior.
“Todavía sigo emocionada, cansada, pero sobre todo muy feliz porque ayer festejamos a nuestro Leoncito y la verdad es que estuvo increíble”, dijo.
“Lo más bonito de todo es verlo gozando, disfrutar su fiesta, ver a la familia, a los amigos disfrutando también”, agregó.
La conductora y Carlos Rivera eligieron la temática de la selva para esta fiesta, por lo que la decoración incluyó figuras de animales como el león, la jirafa y la cebra.
De acuerdo con un clip que ella subió, los adornos también incluían notas musicales, teclas y hojas de árboles entre los globos.
Las sillas infantiles de igual manera estaban cubiertas con figuras de animalitos, mismo caso que los dulceros, paletas y otros postres.
León muestra en qué se parece a su papá
El pequeño ha demostrado que a su corta edad ya tiene inclinaciones artísticas como su papá, así que uno de sus pasteles incluyó un piano.
Además, en una grabación que igualmente colgó Cynthia en la red social se puede ver el instante en el que el nene jugaba con un pianito de juguete.
“Le encanta todo lo musical”, indicó la esposa del intérprete de ‘Te esperaba’, quien hasta ahora no ha presumido nada de la celebración en su plataforma digital.
Linet Puente, una de las amigas de la pareja que estuvo invitada, compartió una fotografía en la que se les puede ver a los tres rodeados de sus seres queridos.
Carlos Rivera dedicó emotivas palabras a su hijo León
El día que León cumplió años, Carlos Rivera no desaprovechó la oportunidad de escribir un amoroso mensaje dedicado para él en su ‘feed’.
“Hace un año a esta hora ya te habíamos recibido en este mundo, desde ese día todo es más bonito en nuestra vida”, anotó.
“Mirarte a los ojos es confirmar que Dios existe y le agradecemos infinitamente por tu vida y por este primer año que celebramos con toda la alegría que tú nos contagias”, añadió.
Él apuntó para finalizar: “Feliz primer año nuestro pequeño gran León. Papá y mamá te amamos. Diosito te bendiga y nos ayude a guiar tus pasos”.
El cantante acompañó su misiva con una fotografía en la que el bebé, del que siguen protegiendo su rostro, destroza un pastel.