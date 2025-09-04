Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto

Video Cynthia Rodríguez aclara si se dedicará a ser mamá de tiempo completo o regresará a la TV

El hijo de Carlos Rivera apenas tiene 2 años y ya va a la escuela. Este miércoles 3 de septiembre, Cynthia Rodríguez sorprendió al compartir las primeras imágenes de León cargando una mochila, dejando al descubierto que su hijo estaba por comenzar su etapa escolar.

De acuerdo con la esposa de Carlos Rivera, la decisión de que León comenzara sus estudios fue tomada en conjunto con el cantante. Incluso, compartió con sus seguidores cómo fue el primer día de escuela de su pequeño.

PUBLICIDAD

“Estoy sorprendida de mi bebé. Recién cumplió 2 años, pero realmente yo sentía que me estaba quedando corta con todo lo que podía aprender y por eso decidimos que empezara con sus clases”, contó en sus historias de Instagram.

Cynthia Rodríguez resaltó que, a diferencia de lo que comúnmente sucede en los primeros días de escuela, León fue “el más feliz” tan que ni se despidió de ella.

“La verdad es que es el más feliz. Le digo: ‘¿quieres jugar con tus amigos?’ y responde ‘ajá’ (…) Hoy llegó, la maestra lo tomó de la mano y le dijo: ‘vamos al salón con tus amiguitos’ y él: ‘¡yei!’… se fue y ni siquiera volteó a verme”, dijo.

Hijo de Carlos Rivera en su primer día de clases. Imagen Cynthia Rodríguez / Instagram



“Estoy feliz por una parte, pero por otra siento que es demasiado independiente”, agregó y terminó su relato con una mención a todas las mamás.

“Inicio de clases un éxito. Mención especial a todas las mamás: ‘lo estás haciendo muy bien. No importa cuántos hijos tengas ni en qué grado vayan. El inicio de clases es retador, demandante y un aplauso para ti’”, sentenció.

El nacimiento de su hijo León

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convirtieron en papás el 3 de agosto de 2023.

El anuncio de la llegada al mundo de León ocurrió un día después en Instagram, donde publicaron una fotografía en la que ambos sujetaban la mano del bebé.

“Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa”, escribieron.