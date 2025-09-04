Carlos Rivera

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez decidieron que su hijo comenzara su etapa escolar este 2025. El pasado 3 de agosto, el pequeño León celebró su segundo cumpleaños.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Cynthia Rodríguez aclara si se dedicará a ser mamá de tiempo completo o regresará a la TV

El hijo de Carlos Rivera apenas tiene 2 años y ya va a la escuela. Este miércoles 3 de septiembre, Cynthia Rodríguez sorprendió al compartir las primeras imágenes de León cargando una mochila, dejando al descubierto que su hijo estaba por comenzar su etapa escolar.

De acuerdo con la esposa de Carlos Rivera, la decisión de que León comenzara sus estudios fue tomada en conjunto con el cantante. Incluso, compartió con sus seguidores cómo fue el primer día de escuela de su pequeño.

PUBLICIDAD

“Estoy sorprendida de mi bebé. Recién cumplió 2 años, pero realmente yo sentía que me estaba quedando corta con todo lo que podía aprender y por eso decidimos que empezara con sus clases”, contó en sus historias de Instagram.

Cynthia Rodríguez resaltó que, a diferencia de lo que comúnmente sucede en los primeros días de escuela, León fue “el más feliz” tan que ni se despidió de ella.

Más sobre Carlos Rivera

Una mujer señala a Carlos Rivera de no haber querido cantar en su boda por ser lésbica
0:56

Una mujer señala a Carlos Rivera de no haber querido cantar en su boda por ser lésbica

Univision Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron inesperado consejo del papa Francisco: ¿qué les dijo?
2 mins

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron inesperado consejo del papa Francisco: ¿qué les dijo?

Univision Famosos
Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek
1:37

Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek

Univision Famosos
¿Bebé en camino?: esposa de Carlos Rivera hace inesperada confesión
1 mins

¿Bebé en camino?: esposa de Carlos Rivera hace inesperada confesión

Univision Famosos
Carlos Rivera se viste de luto por muerte de ser querido: recuerda el último abrazo que le dio
1 mins

Carlos Rivera se viste de luto por muerte de ser querido: recuerda el último abrazo que le dio

Univision Famosos
Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo y explica por qué no muestra su carita en redes
1 mins

Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo y explica por qué no muestra su carita en redes

Univision Famosos
Carlos Rivera comparte tierna fotografía de su hijo León en triste día para su “corazón”
2 mins

Carlos Rivera comparte tierna fotografía de su hijo León en triste día para su “corazón”

Univision Famosos
Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante
3 mins

Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante

Univision Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de luto: despiden a su "bebé" con una promesa
1 mins

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de luto: despiden a su "bebé" con una promesa

Univision Famosos
Así fue el apasionado beso de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en pleno concierto
1 mins

Así fue el apasionado beso de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en pleno concierto

Univision Famosos

“La verdad es que es el más feliz. Le digo: ‘¿quieres jugar con tus amigos?’ y responde ‘ajá’ (…) Hoy llegó, la maestra lo tomó de la mano y le dijo: ‘vamos al salón con tus amiguitos’ y él: ‘¡yei!’… se fue y ni siquiera volteó a verme”, dijo.

Hijo de Carlos Rivera en su primer día de clases.
Hijo de Carlos Rivera en su primer día de clases.
Imagen Cynthia Rodríguez / Instagram


“Estoy feliz por una parte, pero por otra siento que es demasiado independiente”, agregó y terminó su relato con una mención a todas las mamás.

“Inicio de clases un éxito. Mención especial a todas las mamás: ‘lo estás haciendo muy bien. No importa cuántos hijos tengas ni en qué grado vayan. El inicio de clases es retador, demandante y un aplauso para ti’”, sentenció.

El nacimiento de su hijo León

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convirtieron en papás el 3 de agosto de 2023.

El anuncio de la llegada al mundo de León ocurrió un día después en Instagram, donde publicaron una fotografía en la que ambos sujetaban la mano del bebé.

“Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa”, escribieron.


Relacionados:
Carlos RiveraCynthia RodríguezHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD