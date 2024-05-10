Carlos Rivera habría gastado jugosa cifra para celebrar el cumpleaños de Cynthia Rodríguez

Video El elegante vestido que usó Cynthia Rodríguez en el bautizo de su hijo no es tan costoso como crees

Cynthia Rodríguez celebró su cumpleaños número 40 de manera espectacular. La esposa de Carlos Rivera organizó una elegante fiesta en el Salón de los Espejos del Palacio Metropolitano, también conocido como el Palacio de Mármol, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La celebración estuvo adornada con numerosos arreglos florales rojas. Según lo relatado por Cynthia Rodríguez, se dispusieron 40 ramos, uno por cada año de su vida.

PUBLICIDAD

El menú de la cena constó de cuatro tiempos con diversas opciones de platillos. Además, la conductora disfrutó de seis pasteles diferentes, y la velada estuvo amenizada por dos músicos de piano de Casa Huamantla.

La presentadora cumplió 40 años y así lo celebró. Imagen Cynthia Rodríguez / Instagram

¿Cuánto costó la fiesta de cumpleaños de Cynthia Rodríguez?

Según información del sitio Wedding Rewards, el costo de alquiler del Palacio Metropolitano, situado en el Centro Histórico, asciende a más de 32 mil dólares.

El aforo mínimo para la renta del lugar es de 150 personas y el costo sería de 3 mil 585 pesos por persona.

A esta cantidad se sumaría el precio de los arreglos florales. Un ramo de 50 rosas rojas tiene un costo de casi 89 dólares aproximadamente.

Así celebró su cumpleaños la esposa de Carlos Rivera. Imagen Cynthia Rodríguez / Instagram



El Palacio Metropolitano se destaca por su arquitectura neoclásica y es considerado una joya histórica en México que se remonta al año de 1870.