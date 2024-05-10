Carlos Rivera habría gastado jugosa cifra para celebrar el cumpleaños de Cynthia Rodríguez
La esposa de Carlos Rivera celebró su cumpleaños 40 en el famoso Palacio de Mármol, de la Ciudad de México. Esto habría costado la elegante fiesta de Cynthia Rodríguez.
Cynthia Rodríguez celebró su cumpleaños número 40 de manera espectacular. La esposa de Carlos Rivera organizó una elegante fiesta en el Salón de los Espejos del Palacio Metropolitano, también conocido como el Palacio de Mármol, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La celebración estuvo adornada con numerosos arreglos florales rojas. Según lo relatado por Cynthia Rodríguez, se dispusieron 40 ramos, uno por cada año de su vida.
El menú de la cena constó de cuatro tiempos con diversas opciones de platillos. Además, la conductora disfrutó de seis pasteles diferentes, y la velada estuvo amenizada por dos músicos de piano de Casa Huamantla.
¿Cuánto costó la fiesta de cumpleaños de Cynthia Rodríguez?
Según información del sitio Wedding Rewards, el costo de alquiler del Palacio Metropolitano, situado en el Centro Histórico, asciende a más de 32 mil dólares.
El aforo mínimo para la renta del lugar es de 150 personas y el costo sería de 3 mil 585 pesos por persona.
A esta cantidad se sumaría el precio de los arreglos florales. Un ramo de 50 rosas rojas tiene un costo de casi 89 dólares aproximadamente.
El Palacio Metropolitano se destaca por su arquitectura neoclásica y es considerado una joya histórica en México que se remonta al año de 1870.
En el pasado, este edificio fue escenario de deslumbrantes bailes aristocráticos durante el Porfiriato y también fue el hogar de Carmen Romero, esposa del expresidente de México, Porfirio Díaz.