Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron inesperado consejo del papa Francisco: ¿qué les dijo?

La muerte del papa Francisco a los 88 años fue confirmada por el Vaticano este lunes 21 de abril. Ante la inesperada muerte del Sumo Pontífice, Carlos Rivera recordó algunos de los momentos que tuvo oportunidad de compartir con él.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió varias fotografías junto al papa Francisco, quien además de haberlo nombrado embajador en México de su fundación Scholas Occurrentes, bendijo su matrimonio con la presentadora Cynthia Rodríguez.

“Nuestro querido Papa Francisco ha partido, pero deja un legado inmenso en la tierra. Un Papa revolucionario y profundamente humano, como pocos. Tuve el privilegio de conocerlo y cantarle durante su visita a México y, tiempo después, de ser nombrado por él, como embajador en México de la fundación Scholas Occurrentes, logrando grandes cosas tras nuestro concierto en el Hospicio Cabañas de Guadalajara”, escribió.

“El recuerdo más hermoso fue, sin duda, haber recibido su bendición en mi matrimonio con Cyn y compartir con él un pequeño momento de risas. Así lo recordaremos: como un gran ser humano que inspiró a millones. El día que lo conocí le dije que los jóvenes creíamos en él, y me respondió: ‘Reza mucho por mí’. Así lo haremos. Rezamos por su eterno descanso. Gracias por todo, Santo Padre. Descansa en paz”, sentenció.

¿Cuál fue el consejo que le dio el papa Francisco a Carlos Rivera tras casarse?

En julio de 2023, Cynthia Rodríguez contó a la periodista Pati Chapoy detalles sobre su encuentro con el papa Francisco. El Santo Padre los había recibido en el Vaticano tan solo días después de que celebraran su boda en total secrecía.

“Justo como Carlos es embajador de una asociación del Papa, lo había solicitado, poder tener como la bendición del Papa”, reveló a la titular de ‘Ventaneando’.

El día que el papa Francisco bendijo el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.



Durante el encuentro, según contó la presentadora, el papa Francisco les hizo una pregunta y ante la respuesta que ambos le dieron, él les dio un inesperado consejo que los marcó desde el inicio de su matrimonio.

“Nos da la bendición, justo cuando ponemos la mano, los anillos, las fotos que salieron después, y me encantó porque dice el Papa: ‘¿Y ya se pelearon?’, le dijimos ‘no’, (responde) pues ‘peleen, está bien pelear, lo único es que no se vayan a dormir enojados, porque eso genera rencor y el rencor se va guardando en el corazón’”, les dijo.

El papa Francisco murió a los 88 años a las 7:35 a.m. (tiempo del Vaticano) del lunes 21 de abril a causa de un derrame cerebral que le llevó al coma y a un colapso cardiovascular irreversible, informó el Vaticano.