Carlos Rivera

Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo y explica por qué no muestra su carita en redes

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han cuidado con recelo la identidad de León y el cantante explicó por qué. Sin embargo, confesó que en un futuro podrían presentarlo.

Ashbya Meré.
Video Cynthia Rodríguez aclara si se dedicará a ser mamá de tiempo completo o regresará a la TV

Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez se convirtieron en padres de León el 3 de agosto de 2023 y, aunque el pequeño ya tiene 1 año 3 meses, los cantantes no han mostrado su rostro.

La pareja ha decidió guardar celosamente la identidad de su primogénito, aunque de vez en cuando muestra alguna tierna fotografía de su hijo.

En una reciente entrevista con Despierta América, Carlos explicó porque no han presentado "oficialmente" al niño y a quién de los dos se parece más.

¿Por qué Carlos Rivera no muestra el rostro de su hijo?

Para el cantante es muy importante el bienestar de su hijo y sabe lo "complicado" que puede ser exponerlo al mundo de las redes sociales. Además, considera que él y Cynthia son las personas públicas, no León.

"Las redes sociales son muy difíciles y complejas, yo tengo mis reservas, pero no sé, igual y en algún momento decidamos hacerlo. Solo no creo que los niños deban estarse compartiendo en redes sociales", dijo al matutino de Univision.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con su hijo León
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con su hijo León
Imagen Carlos Rivera/Instagram, Cynthia Rodríguez/Instagram

¿A quién se parece el hijo de Carlos Rivera?

Aunque solo conocemos al pequeño León por la espalda, el cantante reveló a quién considera que se parece más, si a él o a su esposa.

" Se parece mucho a los dos", contó con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, señaló que tiene más rasgos físicos suyos que de Cynthia.

"Hay algunas fotos donde se parece un poco más a mí. Solo que como decimos en México, es güero (rubio) como su mamá".

Cynthia Rodríguez es quien se ha encargado de mostrar el crecimiento de León, aunque con mucha reserva.

León cumplió un año el 3 de agosto.
León cumplió un año el 3 de agosto.
Imagen Cynthia Rodríguez/Instagram
