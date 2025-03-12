Carlos Rivera

¿Bebé en camino?: esposa de Carlos Rivera hace inesperada confesión

Cynthia Rodríguez ventiló sus planes de convertirse en mamá nuevamente al lado del cantante Carlos Rivera. Los famosos debutaron como papás en 2023.

Cynthia Rodríguez hizo inesperada confesión sobre los planes que tiene en su matrimonio con Carlos Rivera, con quien se casó en junio de 2022.

La cantante fue captada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México proveniente de ciudad de Miami, Florida, donde fue cuestionada sobre su rol como mamá y esposa.

“Estoy gozando, disfrutando de ser mamá… qué ahorita está en una etapa maravillosa, de hacer todas las gracias. Estoy apoyando al esposo y cuidando a mi bebé”, declaró a ‘Ventaneando’ este 11 de marzo.

“(León) ya dice sus palabras. Tiene 1 año 7 meses, pero ya dice sus palabras como “mamá” y “papá”, agregó.

¿Cynthia Rodríguez embarazada de nuevo?

Durante su encuentro con la prensa mexicana, la esposa de Carlos Rivera también habló de sus planes en la maternidad, dejando al descubierto que espera dar la noticia de que su hijo León se convertirá en hermano mayor “este año”.

“Sí, sí, sí (queremos otro bebé). Ojalá que pronto”, reveló.

“¿Ya están haciendo la tarea?”, preguntó casi de inmediato el reportero, a lo que ella, entre risas nerviosas, respondió: “Eso no puede faltar… ve lo que me haces decir”.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convirtieron en papás el 3 de agosto de 2023.

El anuncio de la llegada al mundo de León ocurrió un día después en Instagram, donde publicaron una fotografía en la que ambos sujetaban la mano del bebé.

“Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa”, escribieron.

