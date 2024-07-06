Así fue el apasionado beso de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en pleno concierto
El cantante celebró 20 años de carrera con un concierto en la Ciudad de México. Una de las sorpresas de la noche fue el dueto que hizo con su esposa, a quien despidió del escenario con un romántico y apasionado beso.
Carlos Rivera celebró 20 años de carrera con un emotivo concierto en la Arena Ciudad de México el 4 de julio. Durante la velada, sorprendió al público al invitar a su esposa, Cynthia Rodríguez, al escenario.
El apasionado beso de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
La pareja fue ovacionada al interpretar 'Si No Estás Conmigo', tema que popularizó la cantante en 2005 al ser parte del soundtrack de la telenovela 'Amor en custodia'.
Al final de la canción, Carlos y Cynthia se acercaron y se dieron un beso apasionado que provocó la euforia de los presentes.
El momento quedó registrado en las cámaras y se volvió viral en redes sociales.
Carlos expresó: "Yo gané en 'La Academia', pero eso es nada a comparación con haber ganado en la vida a una mujer como ella".
Los fans reaccionaron con alegría en redes compartiendo mensajes como: "Me hacen creer en el verdadero amor sincero" y "Esto fue lo más esperado por varios años, estuvo fantástico".
La historia de amor de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Carlos y Cynthia se conocieron en el reality show 'La Academia' en 2004, donde ambos participaron.
Después de años de mantener su relación en privado, los cantantes finalmente confirmaron su amor en 2015.
Se casaron el 5 de junio de 2022 en una ceremonia íntima en Ribera del Duero, al sur de la provincia de Burgos, en Aranda, España.
El 28 de marzo de 2023 la pareja compartió que estaban esperando un bebé y más tarde León nació el 3 de agosto.