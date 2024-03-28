Carlos Rivera

Esposa de Carlos Rivera publica foto junto a su hijo y comparte conmovedor deseo

La cantante Cynthia Rodríguez se dejó ver junto al pequeño León en un íntimo momento y externó uno de sus más grandes deseos en la vida.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Cynthia Rodríguez aclara si se dedicará a ser mamá de tiempo completo o regresará a la TV

Cynthia Rodríguez conmovió en redes sociales al publicar un emotivo momento junto a León, el hijo que procreó con Carlos Rivera, haciéndole una conmovedora promesa.

Cynthia Rodríguez protagoniza tierna foto con León

La presentadora compartió en su perfil de Instagram una imagen junto a su primogénito, a quien recostó en su pecho.

Aunque no mostró el rostro del bebé, Cynthia Rodríguez, quien contrajo nupcias con Carlos Rivera en 2022 en España, presumió lo feliz que la hace su faceta de mamá, por lo que le dedicó entrañables palabras.

"Quiero abrazarte toda la vida", comentó la también cantante junto a un emoji en forma de corazón.

Cynthia Rodríguez protagoniza tierna foto con su hijo León
Cynthia Rodríguez protagoniza tierna foto con su hijo León
Imagen Instagram Cynthia Rodríguez


La publicación fue aplaudida por sus seguidores, quienes le agradecieron por compartir algunos de sus “momentos entre madre e hijo”; además, destacaron que se veía más feliz que nunca.

“Gracias por compartir momentos mágicos”, “Qué hermosa mamá, ese bebé es una bendición”, “Tan bellos momentos”, son algunos de los mensajes que se leen en Instagram.

Hijo de Carlos Rivera es centro de atención

León, primogénito de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, nació el 3 de agosto de 2023, hecho que los cantantes anunciaron con una emotiva publicación en redes sociales.

“Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos”, precisaron.

Desde que se convirtieron en papás, tanto Carlos Rivera como Cynthia Rodríguez compartieron varias fotografías del bebé, evitando en todo momento mostrar su rostro, pues desean resguardar su identidad.

Las imágenes dejan al descubierto a León en emotivos momentos, recostado en el pecho de su mamá, en los brazos de sus papás o en una emotiva postal navideña mientras le dan tiernos besos.

La última ocasión que el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez acaparó las miradas fue el pasado 19 de marzo, cuando quedó al descubierto que acudió al concierto de su papá en la Ciudad de México.

