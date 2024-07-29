Carlos Rivera

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de luto: despiden a su "bebé" con una promesa

Los cantantes emplearon sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a su querida Mía. “Siento que me arrancaron una parte sin ti”, escribió Cynthia Rodríguez.

Por:
Elizabeth González.
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez atraviesan por un difícil momento. La esposa del cantante reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de su ‘bebé’.

La presentadora compartió en su cuenta de Instagram el fallecimiento de ‘Mía’, una perrita de raza yorkshire terrier, a quien le dedicó un emotivo mensaje.

“Te fuiste mi compañerita de vida… Te llevo en mi corazón para siempre mi princesa, aunque siento que me arrancaron una parte sin ti.16 años juntas ¿Quién pensaría que en un cuerpo tan pequeño podía caber tanto amor para dar? Gracias Mia hermosa, gracias mi bebé por cuidarme a mí y a toda la familia”, escribió el 28 de julio.

El mensaje de despedida de Cynthia Rodríguez estuvo acompañado de una fotografía de Mía, a quien la esposa de Carlos Rivera también hizo una promesa.

“Te voy a extrañar tanto, ya extraño verte tomando el sol en el jardín y acompañar en el desayuno a Leoncito, ver películas juntas y que quisieras estar en el gimnasio mientras entrenaba”, agregó.

Así despidieron a 'Mía', su perrita de16 años.
“Extraño que nos acompañes todas las noches en la cena y verte hacer muchos giros por una galleta. Nos reconocimos desde el primer día que nos vimos y solo deseo que nos volvamos a encontrar. Nunca te voy a olvidar Mía. Gracias a la compañera más buena y amorosa del mundo. Te amo por siempre princesa”, sentenció.

A la publicación de Cynthia Rodríguez también se sumaron las palabras de Carlos Rivera, quien aseguró en su mensaje que también extrañaría a la perrita de 16 años.

“Que fortuna la tuya de haber tenido a un ser como Mía por 16 años. Que suerte la de Mía, por haberte tenido a alguien como tú en toda su vida. Fue demasiado amada. La vamos a extrañar tanto”, aseveró.


