Paquita la del Barrio

¿Paquita la del Barrio hizo testamento? Antes de morir dijo que “no les daría nada” a su familia

Francisco Torres, quien fuera el mánager de la cantante, compartió si ella estipuló por la vía legal quiénes serán sus herederos y de qué pertenencias. En el pasado, ella aseguró que “no” quería hacer la división de sus posibles bienes.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Paquita la del Barrio muere sin la presencia de sus hijos: ¿falleció sola?

Paquita la del Barrio murió a los 77 años la mañana de este 17 de febrero, a causa de un “infarto fulminante”, según informó quien fuera su mánager, Francisco Torres.

En 2023, la cantante compartió que todavía no había estipulado por escrito cómo quedarían repartidos sus bienes, ni entre quiénes, tras su deceso.

“No, no lo he hecho [mi testamento] porque no quiero, simplemente”, dijo, durante una conferencia de prensa.

Además, bromeó en medio de carcajadas: “Si tuviera dinero, sí con mucho gusto [me lo gastaría antes de fallecer], no les daría nada. ¡No es cierto! No, yo no tengo dinero”.

¿Paquita la del Barrio hizo su testamento?

A casi dos años de esa declaración, y tras la partida de Paquita la del Barrio, Francisco Torres aclaró si ella finalmente estipuló su herencia.

“Todo está en orden para su familia”, aseguró él en entrevista con la reportera Patty Cuevas a las afueras de la funeraria Bosques del Recuerdo, en Xalapa, Veracruz, donde se realizaba el velatorio.

“El año pasado [hizo el documento], no lo había hecho y nosotros le insistíamos mucho: ‘Haga su testamento, evítese de problemas’. [Nos respondía:] ‘¡Ay, no, no quiero!’”, relató.

El representante no detalló quiénes habrían quedado como los beneficiarios de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ ni tampoco en qué cantidades estaría distribuido el patrimonio.

Lo que sí aclaró es que los derechos sobre “la marca” y nombre de la artista seguirán a cargo de sus hijos, Iván Miguel, Javier y Martha Elena.

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth y el programa ‘Al rojo vivo’, la fortuna que la cantautora acumuló ascendería a 10 millones de dólares.

Además, entre sus propiedades se contabilizarían la propiedad que poseía en Xalapa, en donde residía y pereció; una casa en la Ciudad de México; el hotel en su pueblo natal, Alto Lucero, y quizá un rancho en San Miguel de Allende, Guanajuato.

¿Paquita la del Barrio reveló una última voluntad?

En un tema relacionado, Francisco Torres aseveró que Paquita la del Barrio no compartió con él tener el deseo de una última voluntad para sus honras fúnebres.

“[Me decía:] ‘Yo lo que menos quiero es dejarles problemas, por eso ni se preocupen, lo que ustedes quieran’”, recordó al respecto.

Él destapó que a la estrella de la música “no le gustaba” hablar de la muerte, así que los callaba cada vez que trataban de conversar sobre eso.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años.
