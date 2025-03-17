Hijo de Paquita la del Barrio revela que ya leyeron el testamento de la cantante: ¿cuánta fortuna dejó?

Video Hijo de Paquita la del Barrio rompe el silencio y habla sobre la supuesta “pelea” entre sus hermanos

A un mes de la muerte de Paquita la del Barrio, quien falleció el pasado 17 de febrero, se ha dado lectura de su testamento.

Así lo confirmó su hijo Javier, que este domingo 16 de marzo acudió al homenaje que le realizaron a su querida madre en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

“Sí, se abrió”, aseguró en entrevista para diversos medios de comunicación, entre ellos el reportero Eden Dorantes, que compartió el clip en YouTube.

El descendiente de la querida cantante aclaró que, al respecto, “todavía hay algunas cuestiones que se tienen que ajustar”.

Acatando lo estipulado en el procedimiento administrativo, él no detalló a cuánto asciende la fortuna que dejó la artista, tampoco dijo quiénes resultaron ser sus sucesores ni qué les tocó.

¿Hay problemas por el testamento de Paquita la del Barrio?

Sin embargo, Javier Martínez sí dejó claro que la revelación de la voluntad final de Paquita la del Barrio no generó controversia entre los involucrados.

“[Son] Cuestiones legales, limpias, directas y derechas. No hay nada de problemas, ni fricciones ni rispideces, pero son tiempos de ley que se tienen que respetar”, sentenció.

En este sentido, él habló de qué pasará con una de las propiedades conocidas de la también actriz, ‘Casa Paquita’, su residencia en la capital azteca y la cual estaría considerada en los bienes repartidos.

“Todavía son planes”, apuntó, “después nos sentaremos como familia a ver los planes y todo lo referente a esto”.

Por su parte, Francisco Torres, quien fuera el mánager de la intérprete de ‘Rata de dos patas’, confirmó que no habría conflictos.

“Paquita designó a los herederos, lo que ella fue su última voluntad, y eso se leyó y se respetó”, aseveró a la cámara de Dorantes.

¿Qué se sabe de la herencia de Paquita la del Barrio?

Previamente, el 6 de marzo, Francisco Torres destapó que presuntamente Paquita la del Barrio no habría estipulado que se distribuyera su dinero y posesiones en partes iguales para sus hijos, Iván Miguel, Javier y Martha Elena.

“Me decía: ‘No, porque [entonces] no se van a poner de acuerdo y se va a hacer eso un desastre. Mejor yo voy a saber qué y por qué le dejo a cada quien’”, explicó a ‘Ventaneando’.

Él, además, dio a entender que desconocía cómo quedaron divididos el capital y cosas de la estrella pues cambió de opinión en diversas ocasiones.

Aunque los cercanos a Paquita la del Barrio guardan hermetismo, el sitio web Celebrity Net Worth reporta que su fortuna sería de 10 millones de dólares.