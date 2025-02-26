Hermana de Paquita la del Barrio durmió a su lado el día que murió: así fue su última plática

Video Hermana de Paquita la del Barrio rompe el silencio y detalla lo que la cantante hizo antes de morir

Viola Dorantes, hermana de la fallecida Paquita la del Barrio, compartió que fue ella quien descubrió que la cantante había muerto, pues su última noche estuvieron juntas.

Explicó que durmieron en la misma habitación, pero en camas separadas y al ver que no despertaba sintió que le caía un "balde de agua helada" por la impresión.

PUBLICIDAD

"Yo me dormí tranquila, le dije 'nos vemos, que pases feliz noche que Dios te bendiga' y le di un beso en su frente", narró con la voz entrecortada en el programa 'Sale el sol'. Horas después hizo su peor descubrimiento: la cantante estaba sin vida.

"Al otro día me voy dando cuenta que estaba muerta, sus ojos estaban cerrados, su boca estaba cerrada y pues no se movía, le hablaba yo, la acariciaba, le decía hermana, hermana", narró al borde del llanto.

"Cuando yo me di cuenta se me vino como un balde de agua helada y sentí tan feo, tan duro porque yo no esperaba eso, mi hermana estaba bien, se fue dormida", añadió.

Viola cree que Paquita tenía poco tiempo de haber perdido la vida, pues la temperatura de su cuerpo no era "fría": "Yo creo que apenas acaba de fallecer".

Paquita la del Barrio y su hermana juntas hasta el final

Durante varios años las hermanas estuvieron distanciadas, pues Viola señalaba a Paquita de haber sido la culpable de la muerte de su madre, además por presuntos celos profesionales, pues aseguró que la intérprete de 'Rata de Dos Patas' le tenía "envidia" por su belleza y talento. Sin embargo, fue en 2018 cuando limaron asperezas y se reconciliaron, algo que ahora tiene tranquila a Viola.

" Nunca la dejé, nunca, siempre estuve con ella, día y noche, las 24 horas del día (con ella). Creo que la mayor satisfacción que me quedó y me sigue quedando es que yo estuve con ella en todo momento", dijo conmovida en el show.

Dejó claro que no quedaron rencillas del pasado: "Siempre le di lo mejor de mí, lo pasado es pasado, lo importante es el futuro y ese futuro lo vivimos ella y yo felices. Dios nos dio la oportunidad y ella me demostró su cariño, a su manera pero me lo demostró", finalizó.

PUBLICIDAD

El 16 de marzo Paquita la del Barrio será homenajeada y Viola Dorantes informó que estará presente para interpretar algunos temas en su honor.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años el 17 de febrero en su hogar en Xalapa, Veracruz, a causa de un infarto fulminante.