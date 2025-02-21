Cenizas de Paquita la del Barrio son cambiadas de urna: esta es la inesperada razón

Video Hijo de Paquita la del Barrio rompe el silencio y habla sobre la supuesta “pelea” entre sus hermanos

Francisco Torres, quien fuera mánager de Paquita la del Barrio, dio a conocer que las cenizas de la querida cantante fueron cambiadas de urna, a menos de una semana de su muerte.

La modificación se llevó a cabo momentos antes de que diera inicio el homenaje por el que los restos de la cantante fueron llevados a varios puntos de la Ciudad de México.

¿Por qué cambiaron las cenizas de Paquita la del Barrio de urna?

Esta mañana, en entrevista para ‘Sale el sol’, Francisco Torres reveló que dicha decisión la tomó durante la madrugada, tras llegar a una funeraria en la capital azteca.

Él explicó que, “desafortunadamente al estar en Xalapa”, donde el cuerpo de Paquita la del Barrio fue cremado, la urna que se seleccionó “era lo que en ese momento existía”.

“Le dije: ‘La verdad, yo siento que eso no era para ella’”, contó al respecto de lo que le comentó al encargado del establecimiento.

Ante la situación, el experto le mostró a quien también fuera amigo de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ las opciones con las que disponía.

Tras haberlo reflexionado, finalmente Torres eligió una urna con forma de mariposa, en “colores azules y turquesa”, que “van a recordar siempre” a ella.

Hermana de Paquita la del Barrio conmovida ante el cambio

Durante una transmisión ‘en vivo’ para el programa Hoy, quedó captado el instante en el que Viola, hermana de Paquita la del Barrio, se enteró del inminente cambio de urna de sus cenizas.

“Me das la alegría más grande, [es] como ella hubiera querido”, dijo entre lágrimas a Francisco Torres después de que él le diera la que sería el receptáculo definitivo.

“Creo que aquí en esta urna se va parte de mí, porque siento un vacío en mi alma y creo que no tengo palabras para decir cómo me siento”, agregó.

En ese instante, las 10:30 a.m., los restos de la también actriz todavía se encontraban en su urna inicial, una caja aparentemente de madera triangular con una cruz encima.

Media hora más tarde, a las 11:00 de la mañana, de la funeraria sacaron la urna de mariposa, que ya contenía las cenizas, para dar inicio al recorrido póstumo en honor a la artista.

Las cenizas de Paquita la del Barrio reposarán en una urna en forma de mariposa. Imagen Programa Hoy/YouTube

El último adiós a Paquita la del Barrio

Luego de visitar lugares como Garibaldi, las cenizas de Paquita la del Barrio arribaron a ‘Casa Paquita’, su residencia en la ciudad, y donde se le dedicó una misa.

Ana Bárbara, amiga de la difunta estrella, estuvo presente e inclusive entonó el tema ‘Paloma Querida’ a manera de tributo.

“No se puede despedir a alguien que es eterno, ¿están de acuerdo?, ella dejó un legado. […] Paquita no se va, se queda en el corazón de todos nosotros”, aseveró.