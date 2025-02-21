Paquita la del Barrio

Dan último adiós a Paquita la del Barrio: así fue el homenaje en donde cantó Ana Bárbara

Los restos de la cantante arribaron a la Ciudad de México para recibir un homenaje póstumo tras su fallecimiento a los 77 años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hijo de Paquita la del Barrio rompe el silencio y habla sobre la supuesta “pelea” entre sus hermanos

A 5 días de su inesperado fallecimiento en su natal Veracruz, los restos de Paquita la del Barrio llegaron a la Ciudad de México para recibir un homenaje póstumo, en el que finalmente familiares, amigos y seguidores le daría el último adiós.

Francisco Torres, mánager de la cantante, reveló a ‘Sale el Sol’ que desde la noche del jueves que recibió los restos de la intérprete de 77 años, provenientes del estado de Veracruz, tomó la decisión, con la previa aprobación de los hijos de Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de la estrella del regional mexicano, de cambiar su urna, ya que, consideró, eso “no era para ella”.

PUBLICIDAD

“En la madrugada estuve con los directivos de la funeraria, venían con mi urna en una bolsa y cuando la abrí les dije: ‘esto no era para Paquita’, desafortunadamente al estar en Xalapa, era lo que existía, así que me mostró una mariposa preciosa”, dijo en el show.

Más sobre Paquita la del Barrio

¿Ya cobraron los 10 mdd de la herencia de Paquita la del Barrio? Esto se sabe
0:55

¿Ya cobraron los 10 mdd de la herencia de Paquita la del Barrio? Esto se sabe

Univision Famosos
Muere amiga de Paquita la del Barrio el día de su cumpleaños y de la misma manera que ella
1:03

Muere amiga de Paquita la del Barrio el día de su cumpleaños y de la misma manera que ella

Univision Famosos
Hermana de Paquita la del Barrio revela la herencia que le dejó la cantante
2 mins

Hermana de Paquita la del Barrio revela la herencia que le dejó la cantante

Univision Famosos
Hijo de Paquita la del Barrio revela que ya leyeron el testamento de la cantante: ¿cuánta fortuna dejó?
2 mins

Hijo de Paquita la del Barrio revela que ya leyeron el testamento de la cantante: ¿cuánta fortuna dejó?

Univision Famosos
Paquita la del Barrio no habría repartido su herencia en partes iguales para sus tres hijos
2 mins

Paquita la del Barrio no habría repartido su herencia en partes iguales para sus tres hijos

Univision Famosos
Hermana de Paquita la del Barrio revela cómo la encontró muerta y el asombro que sintió
1:07

Hermana de Paquita la del Barrio revela cómo la encontró muerta y el asombro que sintió

Univision Famosos
Hermana de Paquita la del Barrio durmió a su lado el día que murió: así fue su última plática
2 mins

Hermana de Paquita la del Barrio durmió a su lado el día que murió: así fue su última plática

Univision Famosos
Hija adoptiva de Paquita la del Barrio acusa “odio” y supuesto maltrato de su hermano mayor
3 mins

Hija adoptiva de Paquita la del Barrio acusa “odio” y supuesto maltrato de su hermano mayor

Univision Famosos
Cenizas de Paquita la del Barrio son cambiadas de urna: esta es la inesperada razón
2 mins

Cenizas de Paquita la del Barrio son cambiadas de urna: esta es la inesperada razón

Univision Famosos
Los hijos de Paquita la del Barrio no la dejaban tener pareja
3:02

Los hijos de Paquita la del Barrio no la dejaban tener pareja

Univision Famosos

"El significado que tienen la mariposa es trascendental", dijo después a 'De Primera Mano'.

Ana Bárbara cantó en el homenaje a Paquita la del Barrio

Tras el cambio de urna, los restos de Paquita la del Barrio iniciaron su camino rumbo a Casa Paquita, recorriendo puntos importantes de la Ciudad de México como Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y Garibaldi, donde los Mariachis le rindieron un pequeño homenaje.

El cortejo fúnebre continuó su camino hacia las inmediaciones del Mercado Martínez de la Torre, para finalmente ser trasladada a Casa Paquita, donde el padre José de Jesús Aguilar ofició una misa en su honor y Ana Bárbara entonó algunas canciones para ella.

De acuerdo con Francisco Torres, las cenizas de Paquita la del Barrio continuarán en Casa Paquita para que su público pueda darle el último adiós a la cantante. Posteriormente, serán trasladadas al Auditorio Nacional para un homenaje final y regresaran a su casa en la Ciudad de México.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años el 17 de febrero. La cantante falleció a causa de un infarto mientras dormía.


Relacionados:
Paquita la del BarrioMuertes de famososFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD