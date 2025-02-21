Dan último adiós a Paquita la del Barrio: así fue el homenaje en donde cantó Ana Bárbara

Video Hijo de Paquita la del Barrio rompe el silencio y habla sobre la supuesta “pelea” entre sus hermanos

A 5 días de su inesperado fallecimiento en su natal Veracruz, los restos de Paquita la del Barrio llegaron a la Ciudad de México para recibir un homenaje póstumo, en el que finalmente familiares, amigos y seguidores le daría el último adiós.

Francisco Torres, mánager de la cantante, reveló a ‘Sale el Sol’ que desde la noche del jueves que recibió los restos de la intérprete de 77 años, provenientes del estado de Veracruz, tomó la decisión, con la previa aprobación de los hijos de Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de la estrella del regional mexicano, de cambiar su urna, ya que, consideró, eso “no era para ella”.

PUBLICIDAD

“En la madrugada estuve con los directivos de la funeraria, venían con mi urna en una bolsa y cuando la abrí les dije: ‘esto no era para Paquita’, desafortunadamente al estar en Xalapa, era lo que existía, así que me mostró una mariposa preciosa”, dijo en el show.

"El significado que tienen la mariposa es trascendental", dijo después a 'De Primera Mano'.

Con alcatraces, cuadros y fotografías, admiradores de Paquita la del Barrio esperan su cortejo fúnebre para darle el último adiós en ‘Casa Paquita’, en la colonia Guerrero. #Paralelo23 con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/kdQyi57sht — N+ FORO (@nmasforo) February 21, 2025

Ana Bárbara cantó en el homenaje a Paquita la del Barrio

Tras el cambio de urna, los restos de Paquita la del Barrio iniciaron su camino rumbo a Casa Paquita, recorriendo puntos importantes de la Ciudad de México como Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y Garibaldi, donde los Mariachis le rindieron un pequeño homenaje.

El cortejo fúnebre continuó su camino hacia las inmediaciones del Mercado Martínez de la Torre, para finalmente ser trasladada a Casa Paquita, donde el padre José de Jesús Aguilar ofició una misa en su honor y Ana Bárbara entonó algunas canciones para ella.

De acuerdo con Francisco Torres, las cenizas de Paquita la del Barrio continuarán en Casa Paquita para que su público pueda darle el último adiós a la cantante. Posteriormente, serán trasladadas al Auditorio Nacional para un homenaje final y regresaran a su casa en la Ciudad de México.