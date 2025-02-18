Paquita la del Barrio

Nieto de Paquita la del Barrio aclara si los hijos de la cantante no tienen una buena relación

Demián Gerardo, uno de los varios nietos de Paquita la del Barrio, aclaró si es verdad que su papá, Javier, y sus hermanos, Iván Miguel y Martha Elena, tendrían una mala relación, como se ha especulado tras la muerte de la cantante.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Paquita la del Barrio muere sin la presencia de sus hijos: ¿falleció sola?

La muerte de Paquita la del Barrio, este 17 de febrero, causó sorpresa no sólo al medio artístico mexicano, sino también a sus parientes y amigos, pese a que durante años enfrentó diversos problemas de salud.

Tras el deceso de la cantante, sus seres queridos se reunieron en la funeraria Bosques del Recuerdo, en Xalapa, Veracruz, ciudad en la que ella residía y que fue su última morada.

¿Hijos de Paquita la del Barrio tienen problemas?

En medio del velatorio a su abuela, Demián Gerardo, retoño de Javier, el segundo hijo de Paquita la del Barrio, aclaró si su padre y hermanos no tienen una buena relación, como se ha especulado.

“Yo creo que los chismes ya ni al caso con la noticia del fallecimiento, ¿no?, pero pues no”, dijo ante el micrófono del reportero Edén Dorantes.

“Somos como una familia completamente normal, que tiene desacuerdos y se vuelve a juntar en Navidad para cenar. [Unidos] en las malas y en las buenas”, añadió.

Estas declaraciones fueron apoyadas inmediatamente por su primo, Francisco, quien indicó en entrevista con el mismo periodista: “Pues claro, como en cualquier familia hay momentos buenos y malos”.

El joven inclusive compartió, con buen sentido del humor, que su abuela los unía: “De los pelos, porque si no, pues no. Era la señora, ella mandaba y al final estábamos todos juntos, calladitos”.

Francisca Viveros Barradas, nombre real de la artista, se convirtió en madre de Iván Miguel y Javier, fruto de su relación con Miguel Gerardo Martínez.

Con su esposo, Alfonso Martínez, procreó a dos gemelos, quienes lamentablemente perdieron la vida tras su nacimiento, y adoptó a Martha Elena.

Al momento, públicamente los hijos de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ no se han pronunciado sobre la pérdida que atraviesan.

Así era Paquita la del Barrio como abuela

En esta misma oportunidad, Demián Gerardo compartió cómo era Paquita la del Barrio en su rol de abuela, que tan herméticamente guardaba.

“Realmente ella estuvo muy ocupada la mayor parte de su vida, pero cuando teníamos la fortuna o la oportunidad de tenerla en la casa, por ejemplo, recuerdo que era como una abuela normal, te hacía de comer”, indicó.

“Era cabron…, pero siempre fue ella, tanto allá [siendo artista] como en la familia, pero pues siempre fue una abuela extremadamente amorosa”, agregó.

Por su parte, Francisco expresó: “Una mujer fuerte, que mandaba, y así fue en su casa. Recuerdo que hasta el último momento siempre fue sentir que estaba la señora en la casa”.

“Siempre fue alguien de carácter muy fuerte, alguien muy mandona, si lo quieres decir así, pero se sentía el cariño, de verdad”, sumó, “la voy a extrañar muchísimo y la amo con todo mi corazón”.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años.
Paquita la del Barrio murió a los 77 años.
Imagen Paquita la del Barrio/Instagram
