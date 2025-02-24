Hija adoptiva de Paquita la del Barrio acusa “odio” y supuesto maltrato de su hermano mayor

Video Hijo de Paquita la del Barrio rompe el silencio y habla sobre la supuesta “pelea” entre sus hermanos

Martha Elena Martínez, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, acusó al primogénito de la cantante, Iván Miguel, de cometer presunto maltrato en su contra.

Mientras aún enfrenta el duelo por el fallecimiento de su madre, ocurrido el 17 de febrero, ella admitió que realizó las imputaciones sobre su hermano por medio de TikTok.

PUBLICIDAD

“Sí lo comenté, cometí un error, la verdad, me dejé llevar por el impulso”, dijo en entrevista, según un video publicado por la reportera Patty Cuevas en su canal de YouTube este 23 de febrero.

¿De qué acusa la hija adoptiva de Paquita la del Barrio a Iván Miguel?

Fue la semana pasada cuando Martha Elena publicó un video en la mencionada red social. Aunque lo eliminó posteriormente, Noticias San Miguel de Allende lo difundió en su Facebook.

En el clip, ella afirma ante la cámara: “Ya supe que me dicen ‘medio hermana’ [y que] ‘son dos hermanos’, no, somos tres y mi mamá me registró, y somos tres hermanos, Miguel”.

“Mis hijos son sus nietos, y tú lo sabes perfectamente, conviviste con ellos y ahora están diciendo que yo maté a mi mamá, y bueno Miguel, pues nos vemos el viernes, y fíjate bien lo que hablas…”, agregó.

Sin puntualizar en dónde o a quiénes habría realizado las declaraciones el hijo mayor de Paquita la del Barrio, Martha continuó:

“Dices, ‘somos dos hermanos’, no, Miguel, somos tres. Yo tengo mi acta de nacimiento y tengo los apellidos de mis padres, porque ellos me adoptaron, me dieron todo su amor”.

“Ahora tú da tu versión: ¿por qué me odiaste? ¿Por qué me pegabas? Y, te digo una cosa, piensa bien lo que vas a hablar porque no creas que tú me vas a… y la niña chiquita, y todo lo que me maltrataste”, dijo.

En su postura, ella aseveró que la intérprete de ‘Rata de dos patas’ “tuvo que defender” a los hijos de Iván Miguel, aunque no profundizó al respecto.

PUBLICIDAD

“A mi mamá no le gustaba estar contigo, te lo quiero decir, porque eres una persona… tú te conoces perfectamente”, prosiguió.

En aparente manera de reto hacia su hermano para que hable, Martha le indicó: “Yo tuve muchos problemas, tú lo sabes, si lo quieres usar en contra mía, úsalos Miguel, no hay problema”.

“No quieras ya abusar de mí, porque ya no te lo voy a permitir, yo tengo mi familia […] Tú no me quieres, no me interesa, pero mi madre me adoró”, expresó.

En más de una ocasión, ella advirtió que “ya no” considera a Iván Miguel como su hermano: “Sé cómo hablas, pero no me quieres ya humillar”.

En una charla con Gustavo Adolfo Infante, en 2017, Paquita la del Barrio contó que adoptó, junto con su esposo, Alfonso Martínez, a la hija de su hermano, Martha Elena, cuando era una bebé.

Previamente, con su pareja Miguel Gerardo Martínez, ella procreó a sus hijos, Iván Miguel y Javier.

¿Hijos de Paquita la del Barrio están callando a Martha Elena?

Pese a que en su pronunciamiento Martha Elena adelantó que estaría dispuesta a dar detalles de su situación con Iván Miguel a los medios, en su reciente encuentro con estos evitó hacerlo.

“Es que no puedo hablar ahorita de eso, me lo prohibieron”, respondió al ser cuestionada acerca de la denuncia que hizo.

“No, no me lo prohibieron, simplemente para que no se hiciera más grande”, rectificó luego de que le preguntaran sobre “quién” la estaría censurando.

“No, no [me están silenciando ni amenazando]”, afirmó, “eso ya pasó, ya ha tenido años y pues se me…”.

PUBLICIDAD

Ella manifestó que “cuando sea su momento” platicará lo que ocurrió y aceptó que Paquita la del Barrio “siempre sufrió mucho” por el distanciamiento entre ella y Miguel, “porque nos quería a los dos”.