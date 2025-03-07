Paquita la del Barrio no habría repartido su herencia en partes iguales para sus tres hijos

Video Hijo de Paquita la del Barrio rompe el silencio y habla sobre la supuesta “pelea” entre sus hermanos

A días de que se cumpla un mes desde la muerte de Paquita la del Barrio, su testamento podría ser leído antes de lo esperado.

Francisco Torres, quien fuera su mánager, reveló que existe la posibilidad de que la apertura de los documentos sea este “fin de semana”.

PUBLICIDAD

En entrevista para ‘De primera mano’, transmitida el jueves 6 de marzo, él detalló que si no se realizó antes fue debido a que la “notaria estaba arreglando algunos papeles y lo postergó”.

¿Paquita la del Barrio dejó su herencia por igual a sus tres hijos?

Ahondando al respecto, Francisco Torres indicó que, hasta donde sabe, “los tres hijos” de Paquita la del Barrio, Iván Miguel, Javier y Martha Elena, estarían protegidos en su última voluntad.

Sin embargo, puntualizó, ella “no” habría dejado por partes iguales los bienes a sus retoños, pese a que él se lo aconsejaba hacerlo así.

Acerca del alegado motivo por el que la intérprete de ‘Rata de dos patas’ y ‘Me saludas a la tuya’ presuntamente tomó dicha decisión, él explicó:

“Me decía: ‘No, porque [entonces] no se van a poner de acuerdo y se va a hacer eso un desastre. Mejor yo voy a saber qué y por qué le dejo a cada quien’”.

Quien también es sobrino de la estrella destapó que para ella aparentemente no fue sencillo determinar cuál posesión le correspondería a cada uno.

“Algunas veces ella me decía: ‘Le dejo a Martha tal’. [Y yo:] ‘Ah, pues no sé’. Pero después decía: ‘No, mejor se lo dejo a tal’”, relató.

Torres dio a entender que desconoce la voluntad final de Paquita la del Barrio, que “no tiene ni un año” que la legalizó, pues cambió de opinión en diversas ocasiones.

Hijos de Paquita la del Barrio llegan a “acuerdo” por el testamento

Luego del fallecimiento de Paquita la del Barrio, Martha Elena, a quien la estrella adoptó siendo pequeña, acusó a su hermano mayor, Iván Miguel, de excluirla de la familia.

PUBLICIDAD

“Ahora tú da tu versión: ¿por qué me odiaste? ¿Por qué me pegabas?”, lo retó mediante un video publicado en su Instagram, el cual borró posteriormente.

Ante el evidenciado conflicto, Francisco Torres desveló que ellos y Javier pudieron comunicarse tras el homenaje póstumo realizado a su madre, el 21 de febrero.

“Llegaron a ese buen acuerdo: que iban a reunirse para leer el testamento, que hubiera una buena equidad, y creo que después de ese momento todos se fueron muy tranquilos”, contó.

Él desmintió que, como se especuló, Marta Elena tuviera “en su poder mucho dinero” de la cantante, quien señaló “manejaba” directamente sus finanzas.