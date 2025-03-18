Hermana de Paquita la del Barrio revela la herencia que le dejó la cantante

Video Hijo de Paquita la del Barrio rompe el silencio y habla sobre la supuesta “pelea” entre sus hermanos

A un mes de que Paquita la del Barrio muriera a los 77 años debido a “un infarto fulminante el pasado 17 de febrero, se ha dado lectura a su testamento, según confirmó su hijo Javier.

Aunque él no quiso brindar detalles sobre la última voluntad de su mamá por respeto al procedimiento administrativo que se lleva a cabo, sí especificó que “no hay nada de problemas”.

Previamente Francisco Torres, quien fuera mánager de la artista, compartió a ‘Ventaneando’ que “los tres hijos” de Paquita serían beneficiarios del legado, aunque posiblemente “no” en partes iguales.

Hermana de Paquita la del Barrio revela qué herencia le dejó

En medio de su duelo, Viola Dorantes, hermana de Paquita la del Barrio, abordó el tema de la sucesión del patrimonio confirmando que no existe conflicto al respecto.

“Mis sobrinos están bien. Creo que el entendimiento es muy importante entre la familia”, dijo en entrevista para el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’, publicada este 17 de marzo.

La también intérprete aseveró que la difunta estrella “dejó las cosas en orden”, por lo que sus descendientes, Iván Miguel, Javier y Martha Elena, “son los que tienen” la palabra final.

Sobre si la voz detrás de éxitos como ‘Rata de dos patas’ designó algo para ella en su disposición, Viola se desvió hacia lo sentimental.

“Lo más hermoso que mi hermana me dejó es lo que llevo aquí dentro: su cariño y el tiempo que estuvimos juntas”, sentenció conmovida.

“Creo que [eso] es la herencia más hermosa que mi hermana me pudo dejar. Inolvidable, yo lo llevo en mi corazón, en mi mente”, agregó.

Dorantes aseguró: “Como mi hermana, tuve lo mejor de ella. Tuvimos momentos más dulces que tristes, pero lo importante es recordarla con cariño”.

Aunque llegaron a distanciarse, Viola y la actriz se reconciliaron y vivieron juntas antes de que ella perdiera la vida, en Xalapa, Veracruz.

De hecho, ella relató que durmieron en la misma habitación el día que la exponente de la música mexicana falleció.

“Le dije: ‘Nos vemos, que pases feliz noche, que Dios te bendiga’, y le di un beso en la frente”, contó a ‘Sale el sol’ acerca de su interacción.

¿Por qué se separaron Paquita la del Barrio y su hermana?

Durante varios años, Paquita la del Barrio y Viola Dorantes estuvieron separadas pues esta señalaba a su hermana de sabotearla profesionalmente.

“Siempre me ha tenido envidia, cuando cantábamos juntas la gente decía que yo era la mejor; aparte, yo estoy más delgada”, externó en el extinto programa ‘La Oreja’.

Además, en declaraciones a El Gordo y La Flaca, aseveró que presuntamente la cantante la golpeaba tanto cuando era niña como siendo una adulta, retoma People en Español.

Ellas se reconciliaron en 2018 y, tras el deceso de Paquita, Viola mencionó: “Estuve con ella en todo momento”.