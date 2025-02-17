¿Paquita la del Barrio no dejó herencia a sus hijos? Esto fue lo que dijo

Video Paquita la del Barrio muere sin la presencia de sus hijos: ¿falleció sola?

Paquita la del Barrio murió este lunes 17 de febrero, a los 77 años, lo que ha ocasionado conmoción tanto en el medio artístico mexicano como internacional.

De acuerdo Francisco Torres, quien fuera su mánager, la artista “falleció en su cama”, “durmiendo”, en “su casa”, ubicada en Xalapa, Veracruz.

Él también detalló que ella vivía con su hermana, Viola, y la “amiga y representante” de esta, Martha, quienes encontraron a la cantante en su habitación hoy por la mañana y “no respondía”.

“Llegó el médico, pues me imagino, el legista y se dieron cuenta que había sido un infarto fulminante”, reveló en entrevista para ‘De primera mano’.

De igual manera, dio a conocer que, en el instante de su deceso, los hijos de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ no se encontraban bajo el mismo techo.

¿Quiénes son los hijos de Paquita la del Barrio?

Francisca Viveros Barradas, nombre real de la estrella, debutó en la maternidad a los 18 años, tras el nacimiento de Iván Miguel, fruto de su relación con Miguel Gerardo Martínez, un hombre de 44 años que estaba casado.

El primogénito de la compositora llegó a este mundo el 5 de enero de 1968. Más de un año después, ella dio a luz a se segundo bebé, Javier, el 4 de mayo de 1969.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para su programa ‘El minuto que cambió mi destino’ en 2017, Paquita la del Barrio contó que, estando sus nenes aún pequeños, “abandonó” a quien había sido su pareja.

Los tres se fueron a vivir a la Ciudad de México en 1970. Ahí, ella conoció al que se convirtió en su esposo, Alfonso Martínez.

Para 1977 la también actriz quedó embarazada de gemelos, quienes lamentablemente fallecieron luego de su alumbramiento, el 26 de diciembre.

En su conversación con el comunicador, ella relató que 10 días antes de su parto, pereció su madre, Aurora Berradas, a lo que le atribuye lo ocurrido a sus “cuatitos”.

“El sufrimiento, pues los niños se tragaron todo eso, porque uno nació muy amarillito, yo creo la bilis o algo de eso, y los dos se murieron, uno al otro día”, explicó.

Después de su pérdida, en 1979 Paquita tomó la decisión de hacerse cargo de la niña de su hermano, Martha Elena, de cinco meses, debido a que se encontraba enferma.

Finalmente, por el cariño que le tomaron a la criatura, ella y su marido la adoptaron, lo que consideraba como que Dios se las mandó.

¿Paquita la del Barrio no dejó herencia a sus hijos?

En algunos medios de comunicación se ha afirmado que Paquita la del Barrio no dejó herencia a sus hijos, Iván Miguel, Javier y Martha Elena, retomando declaraciones que dio durante una conferencia en 2023.

Ahí, la cantante señaló que no tenía testamento: “No lo he hecho porque no quiero, simplemente. Si tuviera [dinero], sí [me lo gastaría en vida], no les daría nada…”, dijo entre risas.

Sin embargo, en cuanto terminó la frase agregó con una carcajada: “¡No es cierto!, no, yo no tengo dinero”, aclarando que todo se trataba de una broma.

Según la emisión ‘Al Rojo Vivo’, la fortuna de Paquita la del Barrio estaría estimada en 10 millones de dólares.

Hoy, el mánager de la cantautora indicó que sus descendientes, así como el resto de su familia, arribará a la ciudad veracruzana para darle el último adiós.