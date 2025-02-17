Paquita la del Barrio

Así fueron los últimos momentos de Paquita la del Barrio: estaba “desesperada”

Francisco Torres, mánager de la cantante, compartió detalles de cómo estuvo ella antes de fallecer, este 17 de febrero. Además, reveló la posible causa de su muerte.

Por:
Dayana Alvino.
Video Paquita la del Barrio muere sin la presencia de sus hijos: ¿falleció sola?

Paquita la del Barrio ha muerto a los 77 años este lunes 17 de febrero, confirmó oficialmente su equipo laboral mediante un comunicado.

A minutos de que se dio a conocer la lamentable noticia, Francisco Torres, mánager y amigo de la artista, compartió detalles de lo sucedido.

“Falleció en su cama, en su casa, durmiendo”, aseguró, entre lágrimas, en entrevista para el programa ‘Sale el sol’.

Él informó que la intérprete de ‘Rata de dos patas’ no presentó ninguna complicación de salud horas antes de su partida.

“Incluso antier hablamos, ya se venía para [la Ciudad de] México, estaba lista para lo del Auditorio [Nacional]”, aseveró al respecto.

“De pronto, en esta semana pasada, me estaba llamando más a menudo: ‘Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? ¿Qué más hay?’”, contó.

Así fueron los últimos momentos de Paquita la del Barrio

En cuanto a los últimos momentos de Paquita la del Barrio, su representante brindó algunos pormenores, pues no se encontraba a su lado.

“Ayer estuvo bien, comió”, indicó, especificando que, debido a eso, les sorprendió lo ocurrido en cuanto se enteraron.

“El sábado, ella me habló y me dijo: ‘No puedo caminar’, un tanto desesperada. Le dije: ‘Es que ya lo sabemos, no importa, usted échale ganas, usted puede’”, recordó.

Francisco Torres puntualizó que a la también actriz le “mortificaba no poder caminar y tener que salir a un escenario y estar sentada”.

La compositora, mencionó él, no contó con la compañía de sus hijos, Iván Miguel, Javier y Martha Elena Martínez: “En estos últimos meses la que estuvo con ella fue su hermana, Viola [Dorantes]”.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Además, él desveló que esta mañana, “a eso de las 8 de la mañana”, lo llamaron para decirle que Francisca Viveros Barradas, nombre real de la estrella, “no despertaba” y que “se veía un poquito pálida”.

“Le dijimos que le hablaran a la ambulancia, entonces [los paramédicos] dijeron ‘no hay nada que hacer’. Al parecer le dio un infarto”, enunció.

Precisó que todavía no tenía conocimiento del parte médico oficial, en el cual se reporte la causa de la defunción.

Francisco Torres adelantó que posiblemente se realicé un homenaje de cuerpo presente a Paquita la del Barrio, tras lo cual, quizá sus restos sean cremados.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años.
Imagen Paquita la del Barrio/Instagram
