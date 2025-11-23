Papá de Fátima Bosch en controversia: aclaran contrato con presidente de Miss Universe

Video "El Miss Universo más controversial": así se vivió el triunfo de la mexicana Fátima Bosch

Pemex, la empresa gubernamental mexicana y en la que según reportes ha trabajado el papá de Fátima Bosch por casi 3 décadas, fijó postura en cuanto a la controversia por un millonario contrato que la petrolera firmó en el pasado con Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization.

El acuerdo, de unos 745.6 millones de pesos (40 millones de dólares) y dado a conocer por medios como Reforma y Eme Equis, levantó ámpula y avivó la controversia sobre las dudas que existen en torno a la legitimidad del triunfo de la tabasqueña en el certamen.

PUBLICIDAD

Aclaran controversia por contrato

Pemex, quien el pasado jueves hizo pública una felicitación a Fátima Bosch a través de redes sociales antes que una declaración oficial por parte de la presidenta de Mexico, emitió un comunicado este domingo 23 de noviembre en el que se deslindó del escándalo que rodea a la organización de Miss Universe y a su ganadora.

"Pemex aclara que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universe y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo", clarificó.

También especificó el tiempo en que una de las empresas de Raúl Rocha mantuvo un contrato vigente con la petrolera, en la que Bernardo Bosch Hernández ha ocupado puestos directivos.

"Pemex informa que conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V. Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente", puntualizaron.

Tanto la felicitación que hicieron a Fátima Bosch, como la revelación del contrato que existió con una empresa de Raúl Rocha y el hecho de que el padre de la reina de belleza ha trabajado para Pemex despertó suspicacias sobre posibles y presuntos intereses políticos en el triunfo de la joven de 25 años.

PUBLICIDAD

Además, exjueces del certamen han cuestionado la falta de transparencia en la contabilidad de los resultados.

Uno de ellos, Omar Harfouch, acusó supuesta "manipulación" al interior del jurado a favor de Bosch.

Papá de Fátima Bosch fue investigado

Reforma publicó este fin de semana que Bernardo Bosch Hernández "fue investigado" por la Fiscalía General de la República (FGR) "por el presunto enriquecimiento ilícito de 6 millones 534 mil 640 pesos" (unos 353 mil dólares).

En 2022, la autoridad determinó que no halló evidencias de que Bosch incurriera en tal delito.