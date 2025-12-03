Fátima Bosch

¿Fátima Bosch debería renunciar a su corona en Miss Universe?: Lupita Jones opina

La exreina de belleza mexicana Lupita Jones se pronunció sobre la polémica que envuelve a Fátima Bosch desde que fue llamada “falsa ganadora” tras su coronación como Miss Universe 2025.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Lupita Jones aconseja a Fátima Bosch y dice si debería renunciar a Miss Universo

Lupita Jones, exMiss Universe 1991 y exdirectora nacional del concurso Nuestra Belleza México, se pronunció sobre la polémica que envuelve a Fátima Bosch desde su coronación como Miss Universe 2025 en Tailandia, luego de que fuera llamada “falsa ganadora” por Omar Harfouch.

De acuerdo con la actriz, Fátima sería ajena a la controversia, pues, considera que cualquier reclamo debería hacérsele a la organización que dirige Raúl Rocha.

“Cualquier reclamo háganselo a la organización, no a ella. Ella está portando esa corona. Ella tiene el título y le toca trabajar en pro del título”, dijo a Despierta América este 3 de diciembre.

“Yo creo que es muy positivo que ella no se involucre en ese conflicto. Para mí, si es que hubo alguna situación no muy clara, pues ella termina siendo víctima de esa situación”, agregó.

¿Fátima Bosch debería renunciar a la corona?

Lupita Jones también fue cuestionada sobre si consideraba que Fátima Bosch debería renunciar a la corona, luego de que su triunfo se viera envuelto en rumores de un supuesto fraude.

“Esa es una decisión solamente de ella. Solamente ella sabe el peso que esa corona está representando en su vida o el beneficio que puede darle a muchos a través de ella, solamente ella lo puede valorar”, dijo.

Por último, la actriz de 'La Malquerida' y 'El Señor de los Cielos' lamentó “el hate” del que ha sido víctima Fátima Bosch en los últimos días y por consiguiente, recomendó a la reina de belleza mantenerse lejos de las redes sociales.

“Que no lea los comentarios en redes sociales. Creo que ella tiene una gran oportunidad en las manos de inyectarle a su reinado un sentido muy poderoso. Yo siempre he dicho que la corona sí es muy padre, pero no se trata de qué es lo que me da a mí la corona sino qué le doy yo a esa corona”, sentenció.

