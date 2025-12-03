¿Miss Jamaica sigue hospitalizada tras caída en Miss Universe?: Miss Chile hace inesperada revelación

Video Presentan “denuncia penal” contra Fátima Bosh: se revela quién va contra la Miss Universe

Miss Jamaica seguiría hospitalizada a casi un mes de sufrir aparatosa caída en la competencia preliminar de Miss Universe 2025.

Inna Moll, representante de Miss Chile, hizo nuevas e inesperadas revelaciones sobre la salud de Gabrielle Henry, quien el 24 de noviembre fue reportada por Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, con “buena salud” y “próxima a ser dada de alta”.

“Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención. Le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía", dijo a ‘Noticias y Espectáculo’ el 1 de diciembre.

PUBLICIDAD

Sin dar muchos detalles al respecto, Inna contradijo a Raúl Rocha y dejó entrever que Miss Jamaica continúa hospitalizada

“Lo único que puedo decir es que la organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes ingresada a una de nuestras candidatas, que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella”, subrayó.

En este sentido, Miss Chile aseguró sentirse “triste y molesta” y declaró públicamente que “lo que pasó con Miss Jamaica no puede quedar en silencio”.

“La integridad de una mujer no puede quedarse en silencio”, sentenció.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

El 19 de noviembre, durante la competencia preliminar de Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica, cayó del escenario.

Durante la pasarela de traje de noche, la joven, que llevaba la mirada en alto, pisó fuera del escenario y cayó. De inmediato las luces se apagaron y Raúl Rocha junto a Nawat Itsaragrisil se levantaron de sus asientos para auxiliar a la modelo de 28 años, quien no podía ponerse en pie.

Posteriormente, el personal médico ingresó y comenzó a brindarle los primeros auxilios a la joven. Debido a las lesiones, Henry fue subida a una camilla y trasladada de emergencia al Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia.

El 24 de noviembre, Raúl Rocha informó a través de un comunicado que Gabrielle Henry estaba por se dada de alta. Sin embargo, reconoció que los últimos días habían sido “críticos e inesperados”.